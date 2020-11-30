На Полтавщині 4 тисячі іграшок із митниці отримають діти соціально незахищених категорій

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Їх передадуть 951 дитині віком до 12 років

На Полтавщині понад 4 тисячі іграшок із митниці передадуть дітям соціально незахищених категорій. Як повідомили в Полтавській ОДА, на онлайн-засіданні комісії для забезпечення передачі товарів, поміщених у режим відмови на користь держави, що зберігалися на складі Одеської митниці Державної митної служби, затвердили розподіл цих товарів по області.





Заступник голови облдержадміністрації Катерина Рижеченко розповіла, що вантаж із групою товарів для дітей від Одеської митниці у серпні транспортували до Полтавщини рятувальники обласного управління ДСНС.





Усього іграшок 4270 штук – 32 найменування на загальну суму 359 тисяч гривень. Їх передадуть:

дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, які виховуються у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу та перебувають під опікою;

дітям, які мають статус члена сім’ї загиблого під час участі в АТО/ООС;

дітям із числа внутрішньо переміщених осіб, які перебувають у місцях компактного проживання.

Усі іграшки пройшли державну санітарно-епідеміологічну експертизу, наразі знаходяться на зберіганні в обласному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.





- Щоб їх розподіл був ефективним, ми звернулися до райдержадміністрацій та виконкомів міських рад міст обласного значення, щоб вони повідомили нам, скільки років дітям із зазначених категорій. Кожна іграшка має індивідуальне пакування й призначена для певної вікової категорії. Максимальний вік дитини – до 12 років. Тож на основі даних від районів і міст області товари розподілили, – роз’яснила начальник служби у справах дітей ОДА Ірина Фоменко.





Вона додала, що загальна кількість дітей відповідного віку – 951, зокрема, 493 хлопчики й 458 дівчаток, з-поміж них: