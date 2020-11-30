Діти загиблих захисників України харчуватимуться безкоштовно в навчальних закладах

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Діти загиблих захисників України харчуватимуться безкоштовно в закладах дошкільної, загальної середньої, професійної та фахової передвищої освіти. Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки України.





Відповідний Закон України №978-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти), помер під час захисту незалежності та суверенітету України» підписав Володимир Зеленський 2 грудня.





Документ має підвищити рівень соціального захисту дітей, батьки яких загинули, зникли безвісти чи померли, захищаючи суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України, - йдеться на сайті МОН.





Крім того, закон закріплює загальнообов’язкову норму, згідно з якою органи державної влади та місцевого самоврядування, у підпорядкуванні яких перебувають державні та комунальні заклади освіти, мають забезпечувати безоплатним харчуванням дітей загиблих героїв.