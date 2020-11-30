Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Кременчук3010
Хворі:
Україна375149
Кременчук1351
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Кременчук1577
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу у Кременчуці виявили 83 випадки COVID-19, троє пацієнтів померло

Сьогодні, 20:38 Переглядів: 363

Одужало 25 кременчужан

Сьогодні, 3 грудня, в Кременчуці зареєстровано 83 випадки захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.


Захворіли 47 жінок віком від 19 до 85 років, 31 чоловік віком від 23 до 86 років та 5 дітей віком від 6 до 17 років. 74 пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 9 - лікуються в інфекційних шпиталях. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування, з'ясовується коло контактних осіб.


Одужало 25 кременчужан. На жаль, 4 пацієнти померли.


Всього зареєстровано 3 317 випадків: одужало 1 815, померло 89.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
компанія «Інтера Люкс»

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