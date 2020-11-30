ТЕЦ вагонзаводу хоче підвищити тарифи на виробництво тепла, для населення — на 20%

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 167 Коментарів: 2

ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» заявив про намір підвищити тариф на виробництво теплової енергії, яка, зокрема, використовується для опалення осель мешканців Раківки. Повідомлення розміщене на сайті мерії.





На підприємстві пояснили, що коригування відбудеться у зв'язку з підвищенням ціни на газ. Так, у діючих тарифах на виробництво теплової енергії ПАТ КВБЗ, витрати на паливо розраховані з урахуванням ціни на природний газ на рівні 4048,49 грн (без ПДВ) за тисячу кубічних метрів. Проте відбулося зростання ціни на газ для виробників теплової енергії:

5374,10 грн — ціна у жовтні;

5375,37 грн — ціна у листопаді.

(Ціни наведені без ПДВ).

У новому розрахунку тарифу на виробництво КВБЗ врахувало листопадову ціну на газ (5375,37 грн за 1000 куб м). Інші складові тарифу — без змін.





Як зміняться тарифи на виробництво

Тариф на виробництво теплової енергії для потреб: Діючий тариф (без ПДВ) Скоригований тариф (без ПДВ) Відхилення грн % населення, грн/Гкал 929,64 1 120,11 +190,47 +20,5 бюджетних установ, грн/Гкал 930,55 1 120,89 +190,34 +20,5 інших споживачів (крім населення), грн/Гкал 953,68 1 143,22 +189,54 +19,9 релігійних організацій, грн/Гкал 923,86 1 114,46 +190,60 +20,6





Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб та їх об`єднань приймаються до 7 грудня за адресою: 39621, Полтавська область, м. Кременчук, вул. І. Приходька, 139.





ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» постачає теплову енергію КП «Теплоенерго», яке в подальшому постачає тепло та гарячу воду споживачам. Тож після підвищення тарифу КВБЗ варто очікувати зростання кінцевого тарифу — від КП «Теплоенерго».





Нагадаємо, напередодні місцевих виборів мерія 9 жовтня ухвалила рішення про зниження теплових тарифів (точніше ввела в дію рішення, ухвалені раніше, бо до цього споживачі переплачували). Тоді опалення від КП «Теплоенерго» здешевшало на 8,9%, а гаряча вода на 13%. Та, як бачимо, нові тарифи протрималися недовго.





Раніше про намір підвищити теплові тарифи заявив інший виробник — ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ».



