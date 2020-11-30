Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 30.11.2020 10:00
Підтверджені:
Україна732625
Кременчук3010
Хворі:
Україна375149
Кременчук1351
Одужало:
Україна345149
Кременчук1577
Померло:
Україна12327
Кременчук82
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу в Україні одужало більше людей, ніж захворіло: 13 882 проти 13 141

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 660

 

На Полтавщині за добу захворіло 528 людей

13 141 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 2 грудня, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 744 дитини та 579 медпрацівників.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 447 осіб;
  • летальних випадків – 169;
  • одужало – 13 882 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 67 626 (зокрема методом ПЛР – 44 445, методом ІФА – 23 181).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 758 264 особи;
  • одужало – 369 054 особи;
  • летальних випадків – 12 717;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 607 034.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 735), Одеській (1 147), Київській (975), Запорізькій (947) та Сумській (727) областях.


 


Кількість захворювань в регіонах:

  • Київ – 74 012 випадків;
  • Вінницька область – 17 715 випадків;
  • Волинська область – 24 791 випадок;
  • Дніпропетровська область – 40 148 випадків;
  • Донецька область – 23 752 випадки;
  • Житомирська область – 30 233 випадки;
  • Закарпатська область – 23 646 випадків;
  • Запорізька область – 32 555 випадків;
  • Івано-Франківська область – 37 546 випадків;
  • Київська область – 39 503 випадки;
  • Кіровоградська область – 5 506 випадків;
  • Луганська область – 6 467 випадків;
  • Львівська область – 47 477 випадків;
  • Миколаївська область – 19 448 випадків;
  • Одеська область – 46 985 випадків;
  • Полтавська область – 23 291 випадок;
  • Рівненська область – 31 798 випадків;
  • Сумська область – 30 354 випадки;
  • Тернопільська область – 28 375 випадків;
  • Харківська область – 56 361 випадок;
  • Херсонська область – 10 659 випадків;
  • Хмельницька область – 30 228 випадків;
  • Черкаська область – 24 046 випадків;
  • Чернівецька область – 34 150 випадків;
  • Чернігівська область – 19 218 випадків.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 23 291 випадок захворювання на COVID-19. Одужав 12 701 (+675) житель області, продовжують лікування 10 085 людей, зокрема 198 дітей.


Всього зареєстровано 505 летальних випадків, нових – 11 (Полтава – 2; Миргород – 2; Кременчук; Гребінківський, Кобеляцький, Кременчуцький, Полтавський, Чутівський, Шишацький райони).


За минулу добу зареєстровано нових випадків – 528.


Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

  • Полтава – 10 253 (175 нових випадків),
  • Кременчук – 3 075 (99 нових випадків),
  • Горішні Плавні – 982 (62 нові випадки),
  • Миргород – 905 (22 нові випадки),
  • Полтавський район – 890 (27 нових випадків),
  • Лубни – 573,
  • Лохвицький район – 562,
  • Зіньківський район – 546 (15 нових випадків),
  • Котелевський район – 496,
  • Глобинський район – 395 (21 новий випадок),
  • Новосанжарський район – 392 (14 нових випадків),
  • Диканський район – 338,
  • Кременчуцький район – 337 (3 нові випадки),
  • Пирятинський район – 316 (5 нових випадків),
  • Шишацький район – 278 (14 нових випадків),
  • Кобеляцький район – 263 (25 нових випадків),
  • Карлівський район – 259 (1 новий випадок),
  • Миргородський район – 256 (10 нових випадків),
  • Хорольський район – 255 (1 новий випадок),
  • Великобагачанський район – 243 (10 нових випадків),
  • Решетилівський район – 236 (9 нових випадків),
  • Гадяч – 222 (1 новий випадок),
  • Лубенський район – 177,
  • Чутівський район – 176 (1 новий випадок),
  • Семенівський район – 163,
  • Гадяцький район – 149,
  • Машівський район – 144,
  • Козельщинський район – 137 (4 нові випадки),
  • Гребінківський район – 121 (2 нові випадки),
  • Оржицький район – 82 (6 нових випадків),
  • Чорнухинський район – 70 (1 новий випадок).

 

Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:

  • Великобагачанський – 47,
  • Гадяч – 65,
  • Гадяцький – 37,
  • Глобинський – 95,
  • Гребінківський – 29,
  • Диканський – 31,
  • Зіньківський – 110,
  • Карлівський – 37,
  • Кобеляцький – 90,
  • Козельщинський – 41,
  • Горішні Плавні – 408,
  • Котелевський – 106,
  • Кременчук – 1 417,
  • Кременчуцький – 197,
  • Лохвицький – 122,
  • Лубни – 221,
  • Лубенський – 80,
  • Машівський – 37,
  • Миргород – 376,
  • Миргородський – 128,
  • Новосанжарський – 151,
  • Оржицький – 30,
  • Пирятинський – 147,
  • Полтава – 5 354,
  • Полтавський – 460,
  • Решетилівський – 58,
  • Семенівський – 44,
  • Хорольський – 65,
  • Чорнухинський – 10,
  • Чутівський – 20,
  • Шишацький – 72.

Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
компанія «Інтера Люкс»

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