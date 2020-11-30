За добу в Україні одужало більше людей, ніж захворіло: 13 882 проти 13 141

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На Полтавщині за добу захворіло 528 людей

13 141 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 2 грудня, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 744 дитини та 579 медпрацівників.





Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 447 осіб;

летальних випадків – 169;

одужало – 13 882 особи;

здійснено тестувань за добу – 67 626 (зокрема методом ПЛР – 44 445, методом ІФА – 23 181).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 758 264 особи;

одужало – 369 054 особи;

летальних випадків – 12 717;

проведено ПЛР-тестувань – 4 607 034.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 735), Одеській (1 147), Київській (975), Запорізькій (947) та Сумській (727) областях.









Кількість захворювань в регіонах:

Київ – 74 012 випадків;

Вінницька область – 17 715 випадків;

Волинська область – 24 791 випадок;

Дніпропетровська область – 40 148 випадків;

Донецька область – 23 752 випадки;

Житомирська область – 30 233 випадки;

Закарпатська область – 23 646 випадків;

Запорізька область – 32 555 випадків;

Івано-Франківська область – 37 546 випадків;

Київська область – 39 503 випадки;

Кіровоградська область – 5 506 випадків;

Луганська область – 6 467 випадків;

Львівська область – 47 477 випадків;

Миколаївська область – 19 448 випадків;

Одеська область – 46 985 випадків;

Полтавська область – 23 291 випадок;

Рівненська область – 31 798 випадків;

Сумська область – 30 354 випадки;

Тернопільська область – 28 375 випадків;

Харківська область – 56 361 випадок;

Херсонська область – 10 659 випадків;

Хмельницька область – 30 228 випадків;

Черкаська область – 24 046 випадків;

Чернівецька область – 34 150 випадків;

Чернігівська область – 19 218 випадків.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 23 291 випадок захворювання на COVID-19. Одужав 12 701 (+675) житель області, продовжують лікування 10 085 людей, зокрема 198 дітей.





Всього зареєстровано 505 летальних випадків, нових – 11 (Полтава – 2; Миргород – 2; Кременчук; Гребінківський, Кобеляцький, Кременчуцький, Полтавський, Чутівський, Шишацький райони).





За минулу добу зареєстровано нових випадків – 528.





Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

Полтава – 10 253 (175 нових випадків),

Кременчук – 3 075 (99 нових випадків),

Горішні Плавні – 982 (62 нові випадки),

Миргород – 905 (22 нові випадки),

Полтавський район – 890 (27 нових випадків),

Лубни – 573,

Лохвицький район – 562,

Зіньківський район – 546 (15 нових випадків),

Котелевський район – 496,

Глобинський район – 395 (21 новий випадок),

Новосанжарський район – 392 (14 нових випадків),

Диканський район – 338,

Кременчуцький район – 337 (3 нові випадки),

Пирятинський район – 316 (5 нових випадків),

Шишацький район – 278 (14 нових випадків),

Кобеляцький район – 263 (25 нових випадків),

Карлівський район – 259 (1 новий випадок),

Миргородський район – 256 (10 нових випадків),

Хорольський район – 255 (1 новий випадок),

Великобагачанський район – 243 (10 нових випадків),

Решетилівський район – 236 (9 нових випадків),

Гадяч – 222 (1 новий випадок),

Лубенський район – 177,

Чутівський район – 176 (1 новий випадок),

Семенівський район – 163,

Гадяцький район – 149,

Машівський район – 144,

Козельщинський район – 137 (4 нові випадки),

Гребінківський район – 121 (2 нові випадки),

Оржицький район – 82 (6 нових випадків),

Чорнухинський район – 70 (1 новий випадок).

Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:

Великобагачанський – 47,

Гадяч – 65,

Гадяцький – 37,

Глобинський – 95,

Гребінківський – 29,

Диканський – 31,

Зіньківський – 110,

Карлівський – 37,

Кобеляцький – 90,

Козельщинський – 41,

Горішні Плавні – 408,

Котелевський – 106,

Кременчук – 1 417,

Кременчуцький – 197,

Лохвицький – 122,

Лубни – 221,

Лубенський – 80,

Машівський – 37,

Миргород – 376,

Миргородський – 128,

Новосанжарський – 151,

Оржицький – 30,

Пирятинський – 147,

Полтава – 5 354,

Полтавський – 460,

Решетилівський – 58,

Семенівський – 44,

Хорольський – 65,

Чорнухинський – 10,

Чутівський – 20,

Шишацький – 72.

Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!