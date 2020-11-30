За добу в Україні одужало більше людей, ніж захворіло: 13 882 проти 13 141

На Полтавщині за добу захворіло 528 людей
13 141 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 2 грудня, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 744 дитини та 579 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 447 осіб;
- летальних випадків – 169;
- одужало – 13 882 особи;
- здійснено тестувань за добу – 67 626 (зокрема методом ПЛР – 44 445, методом ІФА – 23 181).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 758 264 особи;
- одужало – 369 054 особи;
- летальних випадків – 12 717;
- проведено ПЛР-тестувань – 4 607 034.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 735), Одеській (1 147), Київській (975), Запорізькій (947) та Сумській (727) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- Київ – 74 012 випадків;
- Вінницька область – 17 715 випадків;
- Волинська область – 24 791 випадок;
- Дніпропетровська область – 40 148 випадків;
- Донецька область – 23 752 випадки;
- Житомирська область – 30 233 випадки;
- Закарпатська область – 23 646 випадків;
- Запорізька область – 32 555 випадків;
- Івано-Франківська область – 37 546 випадків;
- Київська область – 39 503 випадки;
- Кіровоградська область – 5 506 випадків;
- Луганська область – 6 467 випадків;
- Львівська область – 47 477 випадків;
- Миколаївська область – 19 448 випадків;
- Одеська область – 46 985 випадків;
- Полтавська область – 23 291 випадок;
- Рівненська область – 31 798 випадків;
- Сумська область – 30 354 випадки;
- Тернопільська область – 28 375 випадків;
- Харківська область – 56 361 випадок;
- Херсонська область – 10 659 випадків;
- Хмельницька область – 30 228 випадків;
- Черкаська область – 24 046 випадків;
- Чернівецька область – 34 150 випадків;
- Чернігівська область – 19 218 випадків.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 23 291 випадок захворювання на COVID-19. Одужав 12 701 (+675) житель області, продовжують лікування 10 085 людей, зокрема 198 дітей.
Всього зареєстровано 505 летальних випадків, нових – 11 (Полтава – 2; Миргород – 2; Кременчук; Гребінківський, Кобеляцький, Кременчуцький, Полтавський, Чутівський, Шишацький райони).
За минулу добу зареєстровано нових випадків – 528.
Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:
- Полтава – 10 253 (175 нових випадків),
- Кременчук – 3 075 (99 нових випадків),
- Горішні Плавні – 982 (62 нові випадки),
- Миргород – 905 (22 нові випадки),
- Полтавський район – 890 (27 нових випадків),
- Лубни – 573,
- Лохвицький район – 562,
- Зіньківський район – 546 (15 нових випадків),
- Котелевський район – 496,
- Глобинський район – 395 (21 новий випадок),
- Новосанжарський район – 392 (14 нових випадків),
- Диканський район – 338,
- Кременчуцький район – 337 (3 нові випадки),
- Пирятинський район – 316 (5 нових випадків),
- Шишацький район – 278 (14 нових випадків),
- Кобеляцький район – 263 (25 нових випадків),
- Карлівський район – 259 (1 новий випадок),
- Миргородський район – 256 (10 нових випадків),
- Хорольський район – 255 (1 новий випадок),
- Великобагачанський район – 243 (10 нових випадків),
- Решетилівський район – 236 (9 нових випадків),
- Гадяч – 222 (1 новий випадок),
- Лубенський район – 177,
- Чутівський район – 176 (1 новий випадок),
- Семенівський район – 163,
- Гадяцький район – 149,
- Машівський район – 144,
- Козельщинський район – 137 (4 нові випадки),
- Гребінківський район – 121 (2 нові випадки),
- Оржицький район – 82 (6 нових випадків),
- Чорнухинський район – 70 (1 новий випадок).
Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:
- Великобагачанський – 47,
- Гадяч – 65,
- Гадяцький – 37,
- Глобинський – 95,
- Гребінківський – 29,
- Диканський – 31,
- Зіньківський – 110,
- Карлівський – 37,
- Кобеляцький – 90,
- Козельщинський – 41,
- Горішні Плавні – 408,
- Котелевський – 106,
- Кременчук – 1 417,
- Кременчуцький – 197,
- Лохвицький – 122,
- Лубни – 221,
- Лубенський – 80,
- Машівський – 37,
- Миргород – 376,
- Миргородський – 128,
- Новосанжарський – 151,
- Оржицький – 30,
- Пирятинський – 147,
- Полтава – 5 354,
- Полтавський – 460,
- Решетилівський – 58,
- Семенівський – 44,
- Хорольський – 65,
- Чорнухинський – 10,
- Чутівський – 20,
- Шишацький – 72.
Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!