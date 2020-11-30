Причиною аварії з Ан-2 на Полтавщині комісія вважає бензин А-95

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 650 Коментарів: 5

Літак впав під час обробки полів і згорів

Комісія Нацбюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами, провела розслідування аварії з UR-43983, що сталася 23 червня 2019 року в районі с. Млини на Полтавщині.









З пояснень екіпажу і техперсоналу комісія з'ясувала, що екіпаж виконав три польоти на авіаційному паливі AVGAS 100LL. Після досягнення мінімально допустимого залишку в баках бензину AVGAS 100LL, туди долили А-95, придбаний на найближчій автомобільній заправці.





Після аналізу фактів, виявлених в ході розслідування, комісія прийшла до висновку, що, зіткнення з землею ВС Ан-2 UR-43983 відбулося через дозаправку неякісним паливом, що призвело до зниження потужності двигуна після зльоту зі злітною вагою, близькою до максимальної, і до непередбаченого зниження.





Вимушену посадку виконали на лісову ґрунтову дорогу, непридатну для виконання посадки Ан-2. Посадка виконувалася з парашутування з закрилками, випущеними на 40º. Після приземлення виникла пожежа, літак повністю згорів.



