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Надзвичайні новини, Полтавщина

Причиною аварії з Ан-2 на Полтавщині комісія вважає бензин А-95

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 650 Коментарів: 5

 

Літак впав під час обробки полів і згорів

Комісія Нацбюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами, провела розслідування аварії з UR-43983, що сталася 23 червня 2019 року в районі с. Млини на Полтавщині.


На Полтавщині впав літак АН-2


З пояснень екіпажу і техперсоналу комісія з'ясувала, що екіпаж виконав три польоти на авіаційному паливі AVGAS 100LL. Після досягнення мінімально допустимого залишку в баках бензину AVGAS 100LL, туди долили А-95, придбаний на найближчій автомобільній заправці.


Після аналізу фактів, виявлених в ході розслідування, комісія прийшла до висновку, що, зіткнення з землею ВС Ан-2 UR-43983 відбулося через дозаправку неякісним паливом, що призвело до зниження потужності двигуна після зльоту зі злітною вагою, близькою до максимальної, і до непередбаченого зниження.


Вимушену посадку виконали на лісову ґрунтову дорогу, непридатну для виконання посадки Ан-2. Посадка виконувалася з парашутування з закрилками, випущеними на 40º. Після приземлення виникла пожежа, літак повністю згорів.


 

2
Автор: Руслана Горгола
Теги: літак аварія Полтавщина
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 5

119
Fedyaev_D:
Сьогодні, 11:49

Летчики.. и вроде должны быть образованными людьми. Два очень сильно отличающихся топлива. Только по две цифры:

Avgas 100LL (ГОСТ Р 55493-2013):

октановое число по моторному методу, не менее - 99,6

температура конца перегонки, °С, не выше       - 170

Бензин моторный А-95 (ДСТУ 7687:2015)

октановое число по моторному методу, не менее - 85

температура конца перегонки, °С, не выше       - 210

В Украине Avgas 100LL не производится, поэтому они наверное уже 100 раз наливали А-95, а на 101 не получилось.

 


2 0
449
s2e7r8g:
Сьогодні, 12:12

Цитата: Fedyaev_D

Летчики.. и вроде должны быть образованными людьми. Два очень сильно отличающихся топлива. Только по две цифры:

Avgas 100LL (ГОСТ Р 55493-2013):

октановое число по моторному методу, не менее - 99,6

температура конца перегонки, °С, не выше       - 170

Бензин моторный А-95 (ДСТУ 7687:2015)

октановое число по моторному методу, не менее - 85

температура конца перегонки, °С, не выше       - 210

В Украине Avgas 100LL не производится, поэтому они наверное уже 100 раз наливали А-95, а на 101 не получилось.

 

ДСТУ 7687:2015 Бензини автомобільні Євро. Технічні умови.

Не авіаційні !

Разговоры о фракционном составе, детонационной стойкости и пр. показателях топлива просто не имеют смысла, т.к. оно изначально не предназначено для авиационной техники. Тем более что тем пилотам они всё равно до лампочки. 


2 0
119
Fedyaev_D:
Сьогодні, 12:18

Ну вообще то я об этом и написал


0 0
449
s2e7r8g:
Сьогодні, 12:22

Цитата: Fedyaev_D

Ну вообще то я об этом и написал

Так а я не критикую, просто упростил Ваш комментарий.


1 0
86
Pak:
Сьогодні, 13:25

Вывод один: самолет на заправке возле Млынов не заправлять.


3 0

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