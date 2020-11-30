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У Кременчуці затримали нетверезого водія, якого ловили п'яним вже двічі

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 979 Коментарів: 4

 

Водійського посвідчення у нього, звичайно, також не було

У Кременчуці затримали нетверезого водія, якого ловили п'яним вже двічі. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука. 


Чоловіка за порушення ПДР зупинили 1 грудня на вул. Аерофлотській. Розмовляючи з керманичем, правоохоронці почули від нього запах алкоголю. Проте проходити процедуру освідування він відмовився. 


Виявилося, що чоловіка вже не вперше ловлять нетверезим за кермом - за останній рік його вже двічі притягували до відповідальності. Водійського посвідчення у нього також немає - забрали. 


На керманича склали адмінпротоколи за за ч. 3 ст. 130 (Відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп'яніння, що двічі притягувалась судом до відповідальності), за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування). 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: нетверезий водій
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 4

118
1
andre2102:
Сьогодні, 10:25

пьяному море по колено.и есче раз 10 будете ловить,а посадить на лет так 5 тогда дойдет

 


6 0
2 428
zzzzzz:
Сьогодні, 10:29

Очередной убийца снова на свободе


7 0
7
kazan47:
Сьогодні, 10:47

так а чем это заканчивается? ему выписываю постановы и он провожая взглядом патрульных едет дальше бухой по своим делам?


7 0
81
Juja:
Сьогодні, 11:05

Берите пример с белорусов: в случае рецидива конфискация автомобиля и арест, а также большой денежный штраф.


9 0

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