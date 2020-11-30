У Кременчуці затримали нетверезого водія, якого ловили п'яним вже двічі

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 979 Коментарів: 4

Водійського посвідчення у нього, звичайно, також не було

У Кременчуці затримали нетверезого водія, якого ловили п'яним вже двічі. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.





Чоловіка за порушення ПДР зупинили 1 грудня на вул. Аерофлотській. Розмовляючи з керманичем, правоохоронці почули від нього запах алкоголю. Проте проходити процедуру освідування він відмовився.





Виявилося, що чоловіка вже не вперше ловлять нетверезим за кермом - за останній рік його вже двічі притягували до відповідальності. Водійського посвідчення у нього також немає - забрали.





На керманича склали адмінпротоколи за за ч. 3 ст. 130 (Відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп'яніння, що двічі притягувалась судом до відповідальності), за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування).