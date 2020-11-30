За добу COVID-19 виявили у 12 498 українців, на Полтавщині – у 708

За добу на Полтавщині померло 24 пацієнта з COVID-19
12 498 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 1 грудня. Зокрема, захворіли 586 дітей та 646 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 470 осіб;
- летальних випадків – 221;
- одужало – 10 023 особи;
- здійснено тестувань за добу – 62 327 (зокрема методом ПЛР – 33 817, методом ІФА – 28 510).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 745 123 особи;
- одужало – 355 172 особи;
- летальних випадків – 12 548;
- проведено ПЛР-тестувань – 4 562 589.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 799), Одеській (889), Дніпропетровській (870), Київській (841) та Львівській (813) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- Київ – 72 277 випадків;
- Вінницька область – 17 569 випадків;
- Волинська область – 24 483 випадки;
- Дніпропетровська область – 39 659 випадків;
- Донецька область – 23 157 випадків;
- Житомирська область – 30 100 випадків;
- Закарпатська область – 23 438 випадків;
- Запорізька область – 31 608 випадків;
- Івано-Франківська область – 37 017 випадків;
- Київська область – 38 528 випадків;
- Кіровоградська область – 5 382 випадки;
- Луганська область – 6 350 випадків;
- Львівська область – 46 891 випадок;
- Миколаївська область – 18 985 випадків;
- Одеська область – 45 838 випадків;
- Полтавська область – 22 763 випадки;
- Рівненська область – 31 283 випадки;
- Сумська область – 29 627 випадків;
- Тернопільська область – 28 095 випадків;
- Харківська область – 55 702 випадки;
- Херсонська область – 10 371 випадок;
- Хмельницька область – 29 751 випадок;
- Черкаська область – 23 590 випадків;
- Чернівецька область – 33 942 випадки;
- Чернігівська область – 18 717 випадків.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 22 763 випадки захворювання на COVID-19.
Одужали 12 026 (+324) жителів області, продовжують лікування 10 243 людини, зокрема 194 дитини.
Всього зареєстровано 494 летальні випадки, нових – 24 (Полтава – 7; Кременчук – 4; Шишацький район – 2; Горішні Плавні; Лубни; Великобагачанський, Глобинський, Гребінківський, Карлівський, Кобеляцький, Котелевський, Кременчуцький, Полтавський, Решетилівський райони).
За минулу добу зареєстровано нових випадків – 708.
Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:
- Полтава – 10 078 (301 новий випадок),
- Кременчук – 2 976 (130 нових випадків),
- Горішні Плавні – 920 (55 нових випадків),
- Миргород – 883 (47 нових випадків),
- Полтавський район – 863 (37 нових випадків),
- Лубни – 573 (13 нових випадків),
- Лохвицький район – 562 (39 нових випадків),
- Зіньківський район – 531 (5 нових випадків),
- Котелевський район – 496 (2 нові випадки),
- Новосанжарський район – 378 (12 нових випадків),
- Глобинський район – 374 (4 нові випадки),
- Диканський район – 338 (1 новий випадок),
- Кременчуцький район – 334 (7 нових випадків),
- Пирятинський район – 311 (4 нові випадки),
- Шишацький район – 264 (2 нові випадки),
- Карлівський район – 258 (1 новий випадок),
- Хорольський район – 254 (2 нові випадки),
- Миргородський район – 246 (21 новий випадок),
- Кобеляцький район – 238,
- Великобагачанський район – 233,
- Решетилівський район – 227 (1 новий випадок),
- Гадяч – 221 (3 нові випадки),
- Лубенський район – 177 (7 нових випадків),
- Чутівський район – 175 (5 нових випадків),
- Семенівський район – 163 (4 нові випадки),
- Гадяцький район – 149 (1 новий випадок),
- Машівський район – 144,
- Козельщинський район – 133 (1 новий випадок),
- Гребінківський район – 119 (2 нові випадки),
- Оржицький район – 76 (1 новий випадок),
- Чорнухинський район – 69.
Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:
- Великобагачанський – 46,
- Гадяч – 74,
- Гадяцький – 41,
- Глобинський – 102,
- Гребінківський – 28,
- Диканський – 42,
- Зіньківський – 103,
- Карлівський – 42,
- Кобеляцький – 70,
- Козельщинський – 44,
- Горішні Плавні – 358,
- Котелевський – 131,
- Кременчук – 1 437,
- Кременчуцький – 207,
- Лохвицький – 159,
- Лубни – 239,
- Лубенський – 82,
- Машівський – 37,
- Миргород – 418,
- Миргородський – 128,
- Новосанжарський – 141,
- Оржицький – 24,
- Пирятинський – 176,
- Полтава – 5 397,
- Полтавський – 438,
- Решетилівський – 58,
- Семенівський – 58,
- Хорольський – 69,
- Чорнухинський – 14,
- Чутівський – 20,
- Шишацький – 60.
Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!