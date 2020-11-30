Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 30.11.2020 10:00
Підтверджені:
Україна732625
Кременчук3010
Хворі:
Україна375149
Кременчук1351
Одужало:
Україна345149
Кременчук1577
Померло:
Україна12327
Кременчук82
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу COVID-19 виявили у 12 498 українців, на Полтавщині – у 708

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 966

 

За добу на Полтавщині померло 24 пацієнта з COVID-19

12 498 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 1 грудня. Зокрема, захворіли 586 дітей та 646 медпрацівників.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 470 осіб;
  • летальних випадків – 221;
  • одужало – 10 023 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 62 327 (зокрема методом ПЛР – 33 817, методом ІФА – 28 510).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 745 123 особи;
  • одужало – 355 172 особи;
  • летальних випадків – 12 548;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 562 589.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 799), Одеській (889), Дніпропетровській (870), Київській (841) та Львівській (813) областях.


 


Кількість захворювань в регіонах:

  • Київ – 72 277 випадків;
  • Вінницька область – 17 569 випадків;
  • Волинська область – 24 483 випадки;
  • Дніпропетровська область – 39 659 випадків;
  • Донецька область – 23 157 випадків;
  • Житомирська область – 30 100 випадків;
  • Закарпатська область – 23 438 випадків;
  • Запорізька область – 31 608 випадків;
  • Івано-Франківська область – 37 017 випадків;
  • Київська область – 38 528 випадків;
  • Кіровоградська область – 5 382 випадки;
  • Луганська область – 6 350 випадків;
  • Львівська область – 46 891 випадок;
  • Миколаївська область – 18 985 випадків;
  • Одеська область – 45 838 випадків;
  • Полтавська область – 22 763 випадки;
  • Рівненська область – 31 283 випадки;
  • Сумська область – 29 627 випадків;
  • Тернопільська область – 28 095 випадків;
  • Харківська область – 55 702 випадки;
  • Херсонська область – 10 371 випадок;
  • Хмельницька область – 29 751 випадок;
  • Черкаська область – 23 590 випадків;
  • Чернівецька область – 33 942 випадки;
  • Чернігівська область – 18 717 випадків.


За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 22 763 випадки захворювання на COVID-19.

Одужали 12 026 (+324) жителів області, продовжують лікування 10 243 людини, зокрема 194 дитини.


Всього зареєстровано 494 летальні випадки, нових – 24 (Полтава – 7; Кременчук – 4; Шишацький район – 2; Горішні Плавні; Лубни; Великобагачанський, Глобинський, Гребінківський, Карлівський, Кобеляцький, Котелевський, Кременчуцький, Полтавський, Решетилівський райони).


За минулу добу зареєстровано нових випадків – 708.


 


Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

  • Полтава – 10 078 (301 новий випадок),
  • Кременчук – 2 976 (130 нових випадків),
  • Горішні Плавні – 920 (55 нових випадків),
  • Миргород – 883 (47 нових випадків),
  • Полтавський район – 863 (37 нових випадків),
  • Лубни – 573 (13 нових випадків),
  • Лохвицький район – 562 (39 нових випадків),
  • Зіньківський район – 531 (5 нових випадків),
  • Котелевський район – 496 (2 нові випадки),
  • Новосанжарський район – 378 (12 нових випадків),
  • Глобинський район – 374 (4 нові випадки),
  • Диканський район – 338 (1 новий випадок),
  • Кременчуцький район – 334 (7 нових випадків),
  • Пирятинський район – 311 (4 нові випадки),
  • Шишацький район – 264 (2 нові випадки),
  • Карлівський район – 258 (1 новий випадок),
  • Хорольський район – 254 (2 нові випадки),
  • Миргородський район – 246 (21 новий випадок),
  • Кобеляцький район – 238,
  • Великобагачанський район – 233,
  • Решетилівський район – 227 (1 новий випадок),
  • Гадяч – 221 (3 нові випадки),
  • Лубенський район – 177 (7 нових випадків),
  • Чутівський район – 175 (5 нових випадків),
  • Семенівський район – 163 (4 нові випадки),
  • Гадяцький район – 149 (1 новий випадок),
  • Машівський район – 144,
  • Козельщинський район – 133 (1 новий випадок),
  • Гребінківський район – 119 (2 нові випадки),
  • Оржицький район – 76 (1 новий випадок),
  • Чорнухинський район – 69.

Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:

  • Великобагачанський – 46,
  • Гадяч – 74,
  • Гадяцький – 41,
  • Глобинський – 102,
  • Гребінківський – 28,
  • Диканський – 42,
  • Зіньківський – 103,
  • Карлівський – 42,
  • Кобеляцький – 70,
  • Козельщинський – 44,
  • Горішні Плавні – 358,
  • Котелевський – 131,
  • Кременчук – 1 437,
  • Кременчуцький – 207,
  • Лохвицький – 159,
  • Лубни – 239,
  • Лубенський – 82,
  • Машівський – 37,
  • Миргород – 418,
  • Миргородський – 128,
  • Новосанжарський – 141,
  • Оржицький – 24,
  • Пирятинський – 176,
  • Полтава – 5 397,
  • Полтавський – 438,
  • Решетилівський – 58,
  • Семенівський – 58,
  • Хорольський – 69,
  • Чорнухинський – 14,
  • Чутівський – 20,
  • Шишацький – 60.

Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!

1
Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус статистика заболеваемость
компанія «Інтера Люкс»

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх