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Надзвичайні новини

Двоповерхове поховання: кременчужанин виявив, що в могилу з його дружиною поховали ще одну жінку

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 4 753 Коментарів: 8

 

В поліції відкрили кримінальне провадження за фактом наруги над могилою

Двоповерхове поховання виявили на цвинтарі у Кременчуці. Пенсіонер прийшов на могилу до дружини й побачив, що зверху підхоронили іншу жінку. І це - мати відомого бізнесмена Євгенія Холода. Про це йдеться у сюжеті програми «Свідок», що кілька днів тому вийшов на НТН.


Микола Авраменко каже, що місце для поховання дружини обирав не випадково - поруч поховані всі його родичі. Дідусь каже, що грошей на пам'ятник для коханої не було, але за могилою він доглядав.


Копач могили розповів вдівцю, що про те, що на місці нового поховання уже була похована жінка у СКРП знали, але вирішили не звертати на це уваги. Після розголосу, Спецкомбінат запропонував Миколі владнати конфлікт - встановити пам'ятник за кошт підприємства, але поруч. Чоловік не погодився.


В поліції відкрили кримінальне провадження за фактом наруги над могилою.


7
Автор: Руслана Горгола Відео: Свідок НТН Джерело відео: youtube.com
Теги: СКРП кладовище поховання
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 8

776
inattentive:
Сьогодні, 13:27

Досмотрите видео до конца. Дедушка к родственникам похороненой претензий не имеет,а просит просто перенести похороненого сверху в другое место. 


9 0
260
Pereselenets:
Сьогодні, 13:29

Боже! То тела перепутают, то "многоэтажки" на том свете...


16 2
63
euroexpert:
Сьогодні, 13:35

відомого бізнесмена Євгенія Холода ???? кто так окрестил ? основатель туалета на центральном рынке и все . Дальше "відомий бізнесмен" был только рядом с відомими бізнесменами.


34 1
78
КГБ:
Сьогодні, 13:40

ха-ха-ха  -відомий бізнесмен- сам тільки туалет відкрив.


25 1
33
Гуру:
Сьогодні, 13:50

во дают!


6 0
1 063
hunter:
Сьогодні, 14:29

Мда,а что по этому поводу скажет наш не сменный мэр?Опять похлопает по плечу и скажет ай яй яй.


13 0
608
evil:
Сьогодні, 15:02

Не слишком ли много скандалов и "залетов" за один год для одного СКРП? Такой "руководитель" должен был вылететь еще после скандала с "ковидными" похоронами по двойному тарифу! Но, по всей видимости, для Малецкого это "очень ценный кадр"! 


31 1
227
Andron777:
Сьогодні, 15:07

Цитата: euroexpert

відомого бізнесмена Євгенія Холода ???? кто так окрестил ? основатель туалета на центральном рынке и все . Дальше "відомий бізнесмен" был только рядом с відомими бізнесменами.

Тому туалету років більше чим самому Жені Холоду. Женя коли підріс і тут бац пересторйка, дозволили кооперативи. От Женя і подсуєтілся в духє часу, посадив на вході бабульок щоб безплатно ніхто пісь-пісь не робив. З цього і почалось його життя ізвєсного бізьнєсмєна smile


23 1

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