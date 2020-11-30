Двоповерхове поховання: кременчужанин виявив, що в могилу з його дружиною поховали ще одну жінку

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 4 753 Коментарів: 8

Двоповерхове поховання виявили на цвинтарі у Кременчуці. Пенсіонер прийшов на могилу до дружини й побачив, що зверху підхоронили іншу жінку. І це - мати відомого бізнесмена Євгенія Холода. Про це йдеться у сюжеті програми «Свідок», що кілька днів тому вийшов на НТН.





Микола Авраменко каже, що місце для поховання дружини обирав не випадково - поруч поховані всі його родичі. Дідусь каже, що грошей на пам'ятник для коханої не було, але за могилою він доглядав.





Копач могили розповів вдівцю, що про те, що на місці нового поховання уже була похована жінка у СКРП знали, але вирішили не звертати на це уваги. Після розголосу, Спецкомбінат запропонував Миколі владнати конфлікт - встановити пам'ятник за кошт підприємства, але поруч. Чоловік не погодився.





В поліції відкрили кримінальне провадження за фактом наруги над могилою.



