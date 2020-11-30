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У Кременчуці на Троїцькій ДТП: автівки стоять посеред дороги

Сьогодні, 12:09 Переглядів: 126

 

Обставини аварії встановлюють

У Кременчуці на Троїцькій на відрізку від вул. Небесної Сотні до вул. Шевченка сталася аварія. Зіштовхнулися Ford та Hyundai. 


 


Автомобілі стоять посеред дороги. На місце викликали «швидку». 


 


Обставини аварії встановлюють. 


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Автор: Юлия Волынская Фото: Артем Коваленко
Теги: дтп аварія
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