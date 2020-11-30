Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 30.11.2020 10:00
Підтверджені:
Україна732625
Кременчук3010
Хворі:
Україна375149
Кременчук1351
Одужало:
Україна345149
Кременчук1577
Померло:
Україна12327
Кременчук82
Кременчук, Споживач

Відсьогодні зріс прожитковий мінімум та мінімальна пенсія українців – на 57 грн

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 205

 

У зв’язку з підвищенням розміру прожиткового мінімуму зросте й низка інших соціальних виплат

Із першого грудня в Україні підвищився прожитковий мінімум. Його базовий розмір  зріс з 2 118 до 2 189 грн.

 

Для різних соціальних і демографічних груп населення прожитковий мінімум зріс так:

  • для дітей віком до 6 років: із 1 859 грн до 1 921 грн;
  • для дітей віком від 6 до 18 років: із 2 318 грн до 2 395 грн;
  • для працездатних осіб: з 2 197 грн до 2 270 грн;
  • для осіб, які втратили працездатність: із 1 712 грн до 1 769 грн.


Як зросли пенсії

Мінімальна пенсія в Україні «прив’язана» до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Тож із грудня вона автоматично збільшується разом із цим показником. Максимальна пенсія в Україні обмежена 10-ма розмірами прожиткового мінімуму для непрацездатних. Тож з 1 грудня пенсії зростуть так:

  • мінімальна пенсія — з 1 712 грн до 1 769 грн(на 57 грн);
  • максимальна пенсія — з 17 120 грн до 17 690 грн(на 570 грн).

Крім того, з 1 грудня зросте і надбавка пенсіонерам за стаж — щомісячна доплата для тих, хто має стаж понад 35 років (чоловіки) і 30 років (жінки). Вона складає 1% мінімальної пенсії за кожен додатковий рік і зросте з 17,12 грн до 17,69 грн.



Які соціальні виплати збільшаться

Також з 1 грудня зростуть «прив’язані» до прожиткового мінімуму соціальні виплати:

  • розмір мінімальної декретної допомоги для безробітних — до 2 383 грн;
  • загальна сума«пакунку малюка» — до 5 763 грн;
  • максимальна допомога з безробіття(не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб) — становитиме 9 080 грн;
  • мінімальний розмір аліментів на одну дитину(не може бути меншим ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку) — для дітей до 6 років не менше 960,50 грн; для дітей від 6 до 18 років — не менше 1197,5 грн.
0
Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: delo.ua
Теги: пенсія прожитковий мінімум прожиточный минимум соціальні виплати
компанія «Інтера Люкс»

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх