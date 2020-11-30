Відсьогодні зріс прожитковий мінімум та мінімальна пенсія українців – на 57 грн

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У зв’язку з підвищенням розміру прожиткового мінімуму зросте й низка інших соціальних виплат

Із першого грудня в Україні підвищився прожитковий мінімум. Його базовий розмір зріс з 2 118 до 2 189 грн.

Для різних соціальних і демографічних груп населення прожитковий мінімум зріс так:

для дітей віком до 6 років: із 1 859 грн до 1 921 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років: із 2 318 грн до 2 395 грн;

для працездатних осіб: з 2 197 грн до 2 270 грн;

для осіб, які втратили працездатність: із 1 712 грн до 1 769 грн.





Як зросли пенсії

Мінімальна пенсія в Україні «прив’язана» до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Тож із грудня вона автоматично збільшується разом із цим показником. Максимальна пенсія в Україні обмежена 10-ма розмірами прожиткового мінімуму для непрацездатних. Тож з 1 грудня пенсії зростуть так:

мінімальна пенсія — з 1 712 грн до 1 769 грн(на 57 грн);

максимальна пенсія — з 17 120 грн до 17 690 грн(на 570 грн).

Крім того, з 1 грудня зросте і надбавка пенсіонерам за стаж — щомісячна доплата для тих, хто має стаж понад 35 років (чоловіки) і 30 років (жінки). Вона складає 1% мінімальної пенсії за кожен додатковий рік і зросте з 17,12 грн до 17,69 грн.









Які соціальні виплати збільшаться

Також з 1 грудня зростуть «прив’язані» до прожиткового мінімуму соціальні виплати: