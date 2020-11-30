Відсьогодні зріс прожитковий мінімум та мінімальна пенсія українців – на 57 грн

У зв’язку з підвищенням розміру прожиткового мінімуму зросте й низка інших соціальних виплат
Із першого грудня в Україні підвищився прожитковий мінімум. Його базовий розмір зріс з 2 118 до 2 189 грн.
Для різних соціальних і демографічних груп населення прожитковий мінімум зріс так:
- для дітей віком до 6 років: із 1 859 грн до 1 921 грн;
- для дітей віком від 6 до 18 років: із 2 318 грн до 2 395 грн;
- для працездатних осіб: з 2 197 грн до 2 270 грн;
- для осіб, які втратили працездатність: із 1 712 грн до 1 769 грн.
Як зросли пенсії
Мінімальна пенсія в Україні «прив’язана» до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Тож із грудня вона автоматично збільшується разом із цим показником. Максимальна пенсія в Україні обмежена 10-ма розмірами прожиткового мінімуму для непрацездатних. Тож з 1 грудня пенсії зростуть так:
- мінімальна пенсія — з 1 712 грн до 1 769 грн(на 57 грн);
- максимальна пенсія — з 17 120 грн до 17 690 грн(на 570 грн).
Крім того, з 1 грудня зросте і надбавка пенсіонерам за стаж — щомісячна доплата для тих, хто має стаж понад 35 років (чоловіки) і 30 років (жінки). Вона складає 1% мінімальної пенсії за кожен додатковий рік і зросте з 17,12 грн до 17,69 грн.
Які соціальні виплати збільшаться
Також з 1 грудня зростуть «прив’язані» до прожиткового мінімуму соціальні виплати:
- розмір мінімальної декретної допомоги для безробітних — до 2 383 грн;
- загальна сума«пакунку малюка» — до 5 763 грн;
- максимальна допомога з безробіття(не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб) — становитиме 9 080 грн;
- мінімальний розмір аліментів на одну дитину(не може бути меншим ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку) — для дітей до 6 років не менше 960,50 грн; для дітей від 6 до 18 років — не менше 1197,5 грн.