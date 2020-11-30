ФОПам відновили карантинну допомогу на дітей: хто з кременчужан її може отримати

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 1 003 Коментарів: 2

Підприємці-спрощенці, які належать до 1-ї та 2-ї групи платників єдиного податку зможуть отримати допомогу на дітей за листопад і грудень

Уряд відновив виплату допомоги на дітей фізичним особам ‒ підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до 1-ї та 2-ї групи платників єдиного податку. Відповідна Постанова від 25.1120 р. опублікована на офіційному порталі Кабміну. Документ передбачає, що підприємці зможуть отримати допомогу на дітей з 1 листопада по 31 грудня 2020 року.

Постанова розроблена з урахуванням запровадження в Україні «карантину вихідного дня» та у зв’язку з необхідністю державної підтримки ФОПів, в сім’ях яких виховуються діти, йдеться на сайті Мінсоцполітики.

Передбачено, що особам (з числа ФОПів 1-ї та 2-ї групи), які у травні — серпні 2020 р. отримали допомогу на дітей, виплату такої допомоги буде здійснено у грудні 2020 р. (за листопад і грудень) без подання нової заяви та необхідних документів.

Підприємці-спрощенці (з числа ФОПів 1-ї та 2-ї групи), які ще не отримували допомогу на дітей, можуть звернутися по неї до органів соцзахисту до 15 грудня, подавши заяву та документи. Допомога буде виплачена за листопад та грудень.

Раніше уряд скасував дію деяких карантинних постанов, у тому числі й Постанови № 329 від 22.04.20 року «Деякі питання соціальної підтримки сімей з дітьми» - і допомогу на дітей ФОПам припинили. (Хоча до цього передбачалося, що вона діятиме на період карантину і ще місяць після його скасування). Тепер виплати на дітей відновили.









Відповідно до Постанови № 329, дію якої відновлено, допомога надається на кожну дитину до 10 років (включно) у розмірі прожиткового мінімуму. Із першого грудня збільшується розмір прожиткового мінімуму (що вплине на дану виплату):

для дітей віком до 6 років: із 1859 грн до 1921 грн.

для дітей віком від 6 до 18 років: із 2318 грн до 2395 грн.

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами підрозділів у Кременчуці, які займаються даними виплатами: