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Кременчуцькі патрульні спіймали на порушенні ПДР розшукуваного крадія

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 977 Коментарів: 1

 

Чоловіка передали слідчим

Кременчуцькі патрульні спіймали на порушенні ПДР розшукуваного крадія. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, це сталося сьогодні, 1 грудня, на проспекті Лесі Українки. 


34-річний керманич проїхав на заборонний сигнал світлофора, за що його і зупинили. Під час перевірки документів виявилося, що чоловік перебуває в активному розшуку Решетилівським відділом поліції як особа, що переховується від суду за можливу причетність до кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб).


Затриманого передали слідчим. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: розшук порушник пдр
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

227
Andron777:
Сьогодні, 15:09

Панять і прастіть smile


0 2

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