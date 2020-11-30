Кременчуцькі патрульні спіймали на порушенні ПДР розшукуваного крадія

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 977 Коментарів: 1

Кременчуцькі патрульні спіймали на порушенні ПДР розшукуваного крадія. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, це сталося сьогодні, 1 грудня, на проспекті Лесі Українки.





34-річний керманич проїхав на заборонний сигнал світлофора, за що його і зупинили. Під час перевірки документів виявилося, що чоловік перебуває в активному розшуку Решетилівським відділом поліції як особа, що переховується від суду за можливу причетність до кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб).





Затриманого передали слідчим.