Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 30.11.2020 10:00
Підтверджені:
Україна732625
Кременчук3010
Хворі:
Україна375149
Кременчук1351
Одужало:
Україна345149
Кременчук1577
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

На COVID-19 у Кременчуці захворіло 39 містян, один помер

Сьогодні, 21:32 Переглядів: 153 Коментарів: 2

 

Одужало ще 86 осіб

30 листопада в нашому місті зареєстрували 39 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.


За інформацією пресслужби мерії, захворіли 22 жінки віком від 25 до 78 років та 16 чоловіків віком від 39 до 84 років. Також інфікувалася п'ятнадцятирічна дівчина. 37 пацієнтів перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, два - лікуються в інфекційних шпиталях.

Одужало 86 осіб. На жаль, один пацієнт помер.


Всього в Кременчуці нараховують 3049 випадків коронавірусної інфекції, одужало 1663, померло 83.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус смерть от коронавируса пациенты
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Коментарі: 2

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zzzzzz:
Сьогодні, 21:43

хоть бы возраст умерших указывали и сопутствующие болезни....


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vortex:
Сьогодні, 21:46

Мне вот интересно, почему женщин заболевших(по статистике) явно больше за последние дни чем мужчин. В 1,5-2 раза почти. Сказать что это просто случайность сложно. Соотношение подобное уже несколько дней и в сумме выборка в числах достаточно большая чтобы списать на статистическую погрешность. Ваши версии?


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