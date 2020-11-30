На COVID-19 у Кременчуці захворіло 39 містян, один помер

Сьогодні, 21:32 Переглядів: 153 Коментарів: 2

30 листопада в нашому місті зареєстрували 39 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.





За інформацією пресслужби мерії, захворіли 22 жінки віком від 25 до 78 років та 16 чоловіків віком від 39 до 84 років. Також інфікувалася п'ятнадцятирічна дівчина. 37 пацієнтів перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, два - лікуються в інфекційних шпиталях.



Одужало 86 осіб. На жаль, один пацієнт помер.



Всього в Кременчуці нараховують 3049 випадків коронавірусної інфекції, одужало 1663, померло 83.