У Кременчуці чомусь мало охочих ремонтувати за гроші автомобілі мерії

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 1 468 Коментарів: 1

Виконком Кременчуцької міської ради відремонтує вісім автомобілів на суму 100 тисяч гривень. 16 листопада виконком уклав пряму угоду (без використання електронної системи Prozorro) з ФОП Куценко В. М. Звіт про укладений договір розміщений у Prozorro. Підприємець надасть ремонтні послуги до 31 грудня. Звіт містить інформацію про ціну ремонту всіх авто.

Оскільки сума перевищує новий поріг, який діє із квітня цього року — 50 тисяч гривень — мала бути проведена спрощена (конкурентна) закупівля. Але підряд на ремонт віддали без її проведення, при цьому замовник не обгрунтував такі дії у системі Prozorro.

Ми звернулися за коментарем до замовника. Тетяна Авраменко, вказана як контактна особа, пояснила, що виконком до цього провів дві спроби спрощених закупівель на цю ж суму. Проте обидві закупівлі були скасовані через відсутність пропозицій. Тобто двічі не знайшлося бажаючих ремонтувати автомобілі виконкому. Зазначимо, що відмінність спрощеної закупівлі від класичного тендеру полягає в тому, що переможця можна обрати, навіть якщо подана одна пропозиція, але вона відповідає кваліфікаційним критеріям. Так передбачає Закон «Про публічні закупівлі».





Дійсно, у системі Prozorro ми знайшли інформацію про те, що тендер (спрощену процедуру закупівлі) на цю суму було двічі відмінено через відсутність пропозицій.





Зазначимо, що виконком Кременчуцької міськради навіть намагався застосувати спрощену (конкурентну) процедуру закупівлі на ремонт автомобілів навіть до менших сум, ніж поріг - 50 тисяч гривень. Закон передбачає, що замовники (за бажанням) можуть використовувати Prozorro і до менших сум. Виконком Кременчуцької міськради оголошував торги на ремонт автомобілів на суми 35 тис грн; 49,2 тис грн; 25 тис грн. Проте в усіх випадках не знайшлося охочих конкурувати за ремонт автомобілів мерії.





Так, на спрощені закупівлі з ремонту автомобілів Toyota Corolla (за 25 тисяч гривень та за 35 тисяч гривень) надходила лише одна пропозиція від «ТОВ «Компанія про Лайн» — з нею й уклали угоди.





Натомість торги на 49,2 тис грн (як і торги на 100 тис грн) не відбулися — і в підсумку була укладена пряма угода з ФОП Лихман П.В.