Чому у Кременчуці стало на дві бібліотеки менше

І одночасно – на три більше
«Кременчуцький ТелеграфЪ» отримав інформацію, що у Кременчуці закрили дві бібліотеки-філії – №6 у проїзді Арсенальному, 5 та №7 у провулку Гурамішвілі, 2. Проте, як пояснила в.о. директора ЦБС для дорослих Тетяна Майдак, їх не закрили, а реорганізували – це були маленькі бібліотеки, які «влилися» до більш великих.
Філію №7 об'єднали з філією №4, що на проспекті Лесі Українки, 5, а філія №6 переїхала до Центральної міської бібліотеки, що знаходиться за адресою вул. Європейська, 66/13. Туди ж перевезли фонди та перевели працівників.
Такі зміни пов'язані з тим, що у п. 18 постанови Кабміну №72 «Про затвердження Державних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні» від 6 лютого 2019 року зазначено, що відстань між публічними бібліотеками має бути не менше, ніж 3 кілометри.
Від філії №6 до найближчої бібліотеки було 600 м, а поблизу філії №7 аж три бібліотеки обслуговують один мікрорайон – №10, 2 і 5. А в цьому немає економічного сенсу, тому і відбулася реорганізація.
- З цим переїздом у нас покращився й бібліотечний фонд в деяких філіях, тому що при злитті він став більш якісним, - розповіла пані Майдак. - От була бібліотека, в неї є фонд – кілька тисяч, користувачі ці книги вже перечитали. А тепер вони прийшли до нових бібліотек, де трошки інший фонд. Ми ж книжки не купуємо ідентичні, ми намагаємося, щоб вони були різноманітні, щоб кожен користувач міста міг взяли саме цю книжку. Але він мешкає, скажімо, на Арсенальній, а книжка знаходиться на Молодіжному, то ми по внутрішньосистемному обліку її йому передавали. А тепер людина прийде на Європейську, подивиться – і тут трошки інший фонд. Тобто асортимент для користувачів розширився.
Цікавинки про бібліотеки нашого міста
- Разом з тим, до бібліотечної системи Кременчука доєдналися три бібліотеки з Потоцького старостату – з Поток, Придніпрянського та Малої Кохнівки.
- Так як завдяки реорганізації вивільнилися ставки, у центральній міській бібліотеці на Європейській, 66/13 створюють відділ новітніх технологій, він буде працювати з сайтом, з фейсбуком, займатиметься зйомкою відео – усе для того, щоб зробити бібліотеки більш сучасними, аби вони змогли перейти у новий формат, як того вимагає життя.
- У бібліотеці на вашому мікрорайоні ми можете замовити саме ту книгу, яку хочете прочитати – і завдяки внутрішньосистемному обліку вам доставлять її з інших філій чи відділів міста, якщо вона там у наявності. Аби знайти потрібну літературу, кременчужани можуть скористатися електронним каталогом на сайті за посиланням.
- У Кременчуці існує відділ використання єдиного книжкового фонду (вул. Європейська, 66/13) – там знаходиться цінна література, яка є лише в одному екземплярі у нашому місті.