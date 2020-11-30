Чому у Кременчуці стало на дві бібліотеки менше

Сьогодні, 08:08 Переглядів: 903

«Кременчуцький ТелеграфЪ» отримав інформацію, що у Кременчуці закрили дві бібліотеки-філії – №6 у проїзді Арсенальному, 5 та №7 у провулку Гурамішвілі, 2. Проте, як пояснила в.о. директора ЦБС для дорослих Тетяна Майдак, їх не закрили, а реорганізували – це були маленькі бібліотеки, які «влилися» до більш великих.



Філію №7 об'єднали з філією №4, що на проспекті Лесі Українки, 5, а філія №6 переїхала до Центральної міської бібліотеки, що знаходиться за адресою вул. Європейська, 66/13. Туди ж перевезли фонди та перевели працівників.



Такі зміни пов'язані з тим, що у п. 18 постанови Кабміну №72 «Про затвердження Державних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні» від 6 лютого 2019 року зазначено, що відстань між публічними бібліотеками має бути не менше, ніж 3 кілометри.



Від філії №6 до найближчої бібліотеки було 600 м, а поблизу філії №7 аж три бібліотеки обслуговують один мікрорайон – №10, 2 і 5. А в цьому немає економічного сенсу, тому і відбулася реорганізація.









- З цим переїздом у нас покращився й бібліотечний фонд в деяких філіях, тому що при злитті він став більш якісним, - розповіла пані Майдак. - От була бібліотека, в неї є фонд – кілька тисяч, користувачі ці книги вже перечитали. А тепер вони прийшли до нових бібліотек, де трошки інший фонд. Ми ж книжки не купуємо ідентичні, ми намагаємося, щоб вони були різноманітні, щоб кожен користувач міста міг взяли саме цю книжку. Але він мешкає, скажімо, на Арсенальній, а книжка знаходиться на Молодіжному, то ми по внутрішньосистемному обліку її йому передавали. А тепер людина прийде на Європейську, подивиться – і тут трошки інший фонд. Тобто асортимент для користувачів розширився.





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