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Кременчук

Де й о котрій 1 грудня не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 1 063

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

1 грудня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Озерна, 14-25,
  • ву. Червоноградська, 28-72,
  • вул. Садківська, 46,
  • пров. Перекопський, 3-9,
  • пров. Садківський, 25-54,
  • пров. Озерний, 3-10,
  • пров. Лютневий, 1-37,
  • пров. Технічний, 27,
  • 1-й туп. Перекопський, 3-18,
  • 2-й туп. Перекопський, 1-21,
  • 2-й туп. Озерний, 3-8,
  • 3-й туп. Озерний, 3-8
  • вул. Чорноморська, 15-64,
  • вул. Космонавтів, 41-60,
  • вул. Гайдамацька, 11-46,
  • вул. Ліщинова, 4-31,
  • вул. Кавалерійська, 8-49,
  • вул. Василя Стуса, 32-64,
  • вул. Академіка Герасимовича, 31-49,
  • пров. Пилипа Орлика, 4-10,
  • пров. Космонавтів, 1-76,
  • пров. Бородинський, 1-31,
  • пров. Чорноморський, 4-17,
  • пров. Грузинський, 1-10,
  • пров. Чигиринський, 1-17,
  • пров. Олега Ольжича, 1-32.
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Автор: Альона Душенко
Теги: Полтаваобленерго графік відключення відключення електроенергії
компанія «Інтера Люкс»

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