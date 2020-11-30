Де й о котрій 1 грудня не буде світла у Кременчуці
Сьогодні, 17:27
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
1 грудня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Озерна, 14-25,
- ву. Червоноградська, 28-72,
- вул. Садківська, 46,
- пров. Перекопський, 3-9,
- пров. Садківський, 25-54,
- пров. Озерний, 3-10,
- пров. Лютневий, 1-37,
- пров. Технічний, 27,
- 1-й туп. Перекопський, 3-18,
- 2-й туп. Перекопський, 1-21,
- 2-й туп. Озерний, 3-8,
- 3-й туп. Озерний, 3-8
- вул. Чорноморська, 15-64,
- вул. Космонавтів, 41-60,
- вул. Гайдамацька, 11-46,
- вул. Ліщинова, 4-31,
- вул. Кавалерійська, 8-49,
- вул. Василя Стуса, 32-64,
- вул. Академіка Герасимовича, 31-49,
- пров. Пилипа Орлика, 4-10,
- пров. Космонавтів, 1-76,
- пров. Бородинський, 1-31,
- пров. Чорноморський, 4-17,
- пров. Грузинський, 1-10,
- пров. Чигиринський, 1-17,
- пров. Олега Ольжича, 1-32.