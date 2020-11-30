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Як кременчужанка врятувала «маленького лева»

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 1 118

 

Сподіваюся, що про них дізнаються більше та не зможуть вийти з цієї сторінки без чотирьох лап

28 листопада натрапила на сторінку в інстаграмі vozmi_domoi_kremenchuk, на якій дівчата діляться інформацією від волонтерів та анонсують збори на лікування тварин. 

 

Не змогла залишитися байдужою до посту про рудого кота, якому лише 5 місяців. Власники сторінки відмітили, що йому небезпечно залишатися на районі кварталу 278. За словами Олени було помічено чоловіка, який стріляв по рудим котам.

 

Але зараз Сімбі нічого не загрожує, він довго адаптовувався до нашої кімнати, ховаючись у кутках, відмовлявся від їжі та зовсім не підпускав до себе. Згодом кіт звик до теплих умов, постійного харчування та уваги. Пухнастика оглянули у ветеринарній клініці, провели всі необхідні маніпуляції.


 

 

Дуже вдячна людям, які створили куточок допомоги для тварин. Сподіваюся, що про них дізнаються більше та не зможуть вийти з цієї сторінки без чотирьох лап.

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Автор: Дарія Губенко
Теги: животные коты
компанія «Інтера Люкс»

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