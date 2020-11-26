Депутати Полтавської обласної ради офіційно набули повноважень

Сьогодні, 27 листопада, у Полтаві проходить перша сесія Полтавської обласної ради. Голова виборчої комісії оголосила офіційні результати виборів, після цього депутати приступили до виконання своїх обов'язків. Обрали тимчасову президію та лічильну комісію.
Перед початком засідання зачитали привітання голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова.
Зауважимо, що до Полтавської ОДА увійшло 11 депутатів від ОПЗЖ, проте в партії є непорозуміння й лише частина депутатів сформувала фракцію. Також фракцію не сформували депутати від Батьківщини, хоча до ради пройшло 12 депутатів. Фракцію поки представлятиме Сергій Бєлашов.
Серед списку депутатів є нові обличчя, а також депутати попередніх скликань. Склад облради оновився на 76%.
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.