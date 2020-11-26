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Кременчук, Політика, Місцеві вибори 2020

Депутати Полтавської обласної ради офіційно набули повноважень

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 255

 

На сесії утворили фракції та оберуть голову Полтавської обласної ради 

Сьогодні, 27 листопада, у Полтаві проходить перша сесія Полтавської обласної ради. Голова виборчої комісії оголосила офіційні результати виборів, після цього депутати приступили до виконання своїх обов'язків. Обрали тимчасову президію та лічильну комісію.


Перед початком засідання зачитали привітання голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова.


Депутати сформували 6 фракцій:

  • «Довіра» (16 депутатів) - голова фракції Олег Діденко
  • «Слуга Народу» (14 депутатів) - голова фракції Олександр Смірнов
  • «За Майбутнє» (13 депутатів) - голова фракції Валерій Стеценко
  • «Рідне місто» (9 депутатів) - Олексій Чепурко
  • «Європейська Солідарність» (9 депутатів) - голова фракції Ігор Процай
  • «Опозиційна платформа - За життя» (6 депутатів) - голова фракції Олег Сазонов


Зауважимо, що до Полтавської ОДА увійшло 11 депутатів від ОПЗЖ, проте в партії є непорозуміння й лише частина депутатів сформувала фракцію. Також фракцію не сформували депутати від Батьківщини, хоча до ради пройшло 12 депутатів. Фракцію поки представлятиме Сергій Бєлашов.


Серед списку депутатів є нові обличчя, а також депутати попередніх скликань. Склад облради оновився на 76%.


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Автор: Альона Душенко
Теги: вибори Полтавська облрада
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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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