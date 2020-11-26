Депутати Полтавської обласної ради офіційно набули повноважень

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 255

Сьогодні, 27 листопада, у Полтаві проходить перша сесія Полтавської обласної ради. Голова виборчої комісії оголосила офіційні результати виборів, після цього депутати приступили до виконання своїх обов'язків. Обрали тимчасову президію та лічильну комісію.





Перед початком засідання зачитали привітання голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова.





Депутати сформували 6 фракцій:

«Довіра» (16 депутатів) - голова фракції Олег Діденко

«Слуга Народу» (14 депутатів) - голова фракції Олександр Смірнов

«За Майбутнє» (13 депутатів) - голова фракції Валерій Стеценко

«Рідне місто» (9 депутатів) - Олексій Чепурко

«Європейська Солідарність» (9 депутатів) - голова фракції Ігор Процай

«Опозиційна платформа - За життя» (6 депутатів) - голова фракції Олег Сазонов





Зауважимо, що до Полтавської ОДА увійшло 11 депутатів від ОПЗЖ, проте в партії є непорозуміння й лише частина депутатів сформувала фракцію. Також фракцію не сформували депутати від Батьківщини, хоча до ради пройшло 12 депутатів. Фракцію поки представлятиме Сергій Бєлашов.





Серед списку депутатів є нові обличчя, а також депутати попередніх скликань. Склад облради оновився на 76%.



