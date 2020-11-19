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Кременчук, Політика, Місцеві вибори 2020

Не здивував: Юрій Шаповалов не проміняє мандат нардепа на мандат депутата Полтавської облради

Сьогодні, 12:19 Переглядів: 558 Коментарів: 2

У списку зареєстрованих депутатів облради відбулися зміни

Кременчуцький нардеп Юрій Шаповалов, який був №1 у списку партії «За майбутнє» на виборах до Полтавської облради, не проміняє мандат нардепа на мандат депутата облради. Так, замість нього Полтавська територіальна виборча комісія зареєструвала депутатом облради голову правління АТ Полтаваобленерго Руслана Стройного. Про рішення комсії повідомив на своїй сторінці у фейсбуку ексдепутат Полтавської облради Сергій Соловей.


Також він повідомив про інші перестановки в списку новообраних депутатів. Так, замість Дениса Терещенка від «Батьківщини» до облради ввійде кременчужанин Микола Корецький, керівник підприємства «Альфатекс». Нагадаємо, Денис Терещенко зареєстрований депутатом Кременчуцької міськради.


Зміни і в списку «Рідного міста»: стало відомо, що замість Юрія Гриценка — Анатолій Попельнюх. Юрій Гриценко (у минулій каденції — секретар Кременчуцької міськради) зареєстрований депутатом Кременчуцької міськради.


На офіційному сайт ЦВК поки що дані зміни у списках обраних депутатів не опубліковані.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги:
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

384
Кавоман:
Сьогодні, 12:31

А чи не знає шановна редакція, де зараз самовіддано на користь громади працює мега-супер-кандидат, майже народний депутат від зе-шобла Ф.Урін? Така людина відома, майже переміг Шаповалова - і не відсвічує...


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shtai:
Сьогодні, 14:23

Цитата: Кавоман

А чи не знає шановна редакція, де зараз самовіддано на користь громади працює мега-супер-кандидат, майже народний депутат від зе-шобла Ф.Урін? Така людина відома, майже переміг Шаповалова - і не відсвічує...

Можливо пішов з політики і живе сам для себе? А чому Ви не питаєте про інших кандидатів, що програли вибори?


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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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