Не здивував: Юрій Шаповалов не проміняє мандат нардепа на мандат депутата Полтавської облради

Сьогодні, 12:19 Переглядів: 558 Коментарів: 2

Кременчуцький нардеп Юрій Шаповалов, який був №1 у списку партії «За майбутнє» на виборах до Полтавської облради, не проміняє мандат нардепа на мандат депутата облради. Так, замість нього Полтавська територіальна виборча комісія зареєструвала депутатом облради голову правління АТ Полтаваобленерго Руслана Стройного. Про рішення комсії повідомив на своїй сторінці у фейсбуку ексдепутат Полтавської облради Сергій Соловей.



Також він повідомив про інші перестановки в списку новообраних депутатів. Так, замість Дениса Терещенка від «Батьківщини» до облради ввійде кременчужанин Микола Корецький, керівник підприємства «Альфатекс». Нагадаємо, Денис Терещенко зареєстрований депутатом Кременчуцької міськради.



Зміни і в списку «Рідного міста»: стало відомо, що замість Юрія Гриценка — Анатолій Попельнюх. Юрій Гриценко (у минулій каденції — секретар Кременчуцької міськради) зареєстрований депутатом Кременчуцької міськради.



На офіційному сайт ЦВК поки що дані зміни у списках обраних депутатів не опубліковані.