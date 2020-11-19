Отримувачам субсидій та пільг в безготівковій формі які не використали всі гроші, слід терміново забрати «здачу» в «Ощадбанку»

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 14 168 Коментарів: 2

Для цього до 20 грудня слід замовити картку в «Ощадбанку», куди будуть перерахований залишок коштів

Громадянам, які в опалювальному сезоні 2019-2020 років були одержувачами житлових субсидій або пільг у безготівковій грошовій формі та не використали в повному обсязі нараховані їм суми, мають звернутися до 20 грудня АТ «Ощадбанк». Про це повідомляє департамент соціального захисту населення. У випадку призначення субсидії в грошовій безготівковій формі кошти перераховувалися на особисті рахунки пільговиків (чи субсидіантів) в «Ощадбанку». Якщо вартість комунальних послуг була меншою, ніж сума субсидій (пільг), на рахунку могла залишитися сума невикористаної житлової субсидії або пільги.

У департаменті соцзахисту рекомендують звернутись до АТ «Ощадбанк» щодо отримання залишку сум готівкою на картку:





1. Зателефонувати на гарячу лінію АТ «Ощадбанк» за телефоном 8 800 210 800, де Вас запишуть на прийом до відділення банку на відповідну дату та час.

2. При прийомі в АТ «Ощадбанк» спеціаліст банку оформить картку, на яку в подальшому будуть зараховані залишки коштів субсидії чи пільг.

Довідково: отримати інформацію про суму невикористаної субсидії (пільги) можна в особистому кабінеті пільговика, зареєструвавшись на сайті «Ощадбанку» .