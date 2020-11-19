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11 тисяч гривень віддала шахраям кременчужанка за порятунок сина

Сьогодні, 11:43 Переглядів: 583 Коментарів: 2

Зловмисник представився правоохооонцем

Кременчужанка віддала шахраям 11 тисяч гривень, рятуючи сина від кримінальної відповідальності. За інформацією пресслужби Кременчуцького відділу поліції, 43-річна жінка звернулася за допомогою до правоохоронців 19 листопада.


Постраждала повідомила, що їй зателефонував невідомий, який представився співробітником правоохоронних органів і сказав, що її син потрапив у ДТП. Аби йому «уникнути відповідальності», жінка має перерахувати на картку гроші, що вона і зробила.


За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.

0
Автор: Юлия Волынская
Теги: шахрайство
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

409
ankrem:
Сьогодні, 13:24

43 года, а мозгов также нет


1 0
328
vortex:
Сьогодні, 13:40

Мне вот интересно, неужели такая большая проблема найти того к кому в итоге эти деньги попали? Даже если человек использовал чужую карту, то как-то он их должен снять или потратить, а это не так просто сделать чтобы никак нигде не засветиться и не оставить следов. Я бы сказал - невозможно. Захотели бы менты найти - нашли бы. Почему-то у меня складывается впечатление что они не могут поймать сами себя... и в этом есть проблема


4 0

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