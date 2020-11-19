11 тисяч гривень віддала шахраям кременчужанка за порятунок сина

Зловмисник представився правоохооонцем
Кременчужанка віддала шахраям 11 тисяч гривень, рятуючи сина від кримінальної відповідальності. За інформацією пресслужби Кременчуцького відділу поліції, 43-річна жінка звернулася за допомогою до правоохоронців 19 листопада.
Постраждала повідомила, що їй зателефонував невідомий, який представився співробітником правоохоронних органів і сказав, що її син потрапив у ДТП. Аби йому «уникнути відповідальності», жінка має перерахувати на картку гроші, що вона і зробила.
За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.