11 тисяч гривень віддала шахраям кременчужанка за порятунок сина

Сьогодні, 11:43 Переглядів: 583 Коментарів: 2

Кременчужанка віддала шахраям 11 тисяч гривень, рятуючи сина від кримінальної відповідальності. За інформацією пресслужби Кременчуцького відділу поліції, 43-річна жінка звернулася за допомогою до правоохоронців 19 листопада.





Постраждала повідомила, що їй зателефонував невідомий, який представився співробітником правоохоронних органів і сказав, що її син потрапив у ДТП. Аби йому «уникнути відповідальності», жінка має перерахувати на картку гроші, що вона і зробила.





За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.