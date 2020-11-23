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Кременчук, Політика

Мер Кременчука Малецький складатиме присягу онлайн: 25 листопада – перша сесія новообраної міськради

Сьогодні, 20:25 Переглядів: 264

 

Перше пленарне засідання відбудеться в онлайн-режимі, дистанційно. Але кадрові питання вирішуватимуть у сесійній залі

Завтра, 25 листопада – перше засідання новообраної Кременчуцької міськради. У переддень сесії  на підготовчому засіданні у мерії розгорілися дебати щодо її проведення в режимі онлайн. Нагадаємо, мер Кременчука Віталій Малецький, обраний на другий термін, хворіє на коронавірус та перебуває на самоізоляції. Через це й виникло питання про сесію в дистанційному режимі. Малецький заявив, що орієнтовно вийде на роботу з понеділка (30 листопада), коли складе тест ПЛР. А також заявив, що з підозрою на коронавірус ще два новообрані депутати від його партії «За майбутнє».


У порядку денному пленарного засідання – присяга новообраних депутатів, обрання секретаря міської ради, старости Потоків, рішення про структуру та чисельність виконавчих органів міськради, питання про оплату праці міського голови та його заступників.


Проте наразі після дебатів на підготовчому засіданні депутати погодилися на складання присяги онлайн міським головою та депутатами.


Інші питання – кадрові та організаційні – вирішили відкласти на засідання у сесійній залі. Таку позицію обстоювали фракції «Рідне місто», «Європейська солідарність» та «ОПЗЖ».


Характерно, що одна з найчисельніших майбутніх фракцій «Рідне місто» (яка налічує 9 депутатів – стільки ж, як і в так званої партії мера Малецького «За майбутнє») - не стала на бік мерської партії.


Ситуативна більшість довкола поділу посад виявилася іншою, ніж ми прогнозували. Партія «Рідне місто» розігрує свою «золоту акцію», без якої Малецький не зможе сформувати більшість. І демонструє, що хоче впливати на кадрові питання.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: сесія депутати міська рада Малецький Рідне місто
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