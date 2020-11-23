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У полтавському підвалі в антисанітарії змішували спирт з водою, та продавали його як горілку у кіосках

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 880 Коментарів: 3

 

Правоохоронці вилучили 2 тони «пальонки»

У Полтаві горе-підприємці змішували спирт з водою, та продавали його як горілку у кіосках. Про це повідомляє прокуратура Полтавської області. 


 


«Виробничі цехи» знаходилися у підвалі житлового будинку, процес виготовлення алкоголю проходив у антисанітарії. Під час обшуку правоохоронці вилучили майже 2 тони «пальонки» та 71 літр спирту. 


Окрім того, у підприємців знайшли більше 1 000 пачок сигарет та підробні марки акцизного податку. 


 


Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 204 (незаконне виготовлення товарів, зазначених у частинах першій або другій цієї статті, що становлять загрозу для життя і здоров’я людей, а так само збут таких товарів, що призвело до отруєння чи спричинило смерть особи). Власникам нелегального бізнесу загрожує до 10 років з конфіскацією. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: прокуратура Полтавської області
Теги: пальонка спирт горілка
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 3

133
БРАТ:
Сьогодні, 10:47

в своєму оці - бревно не бачим... бачим тільки у Полтаві.

 


13 0
417
shtai:
Сьогодні, 10:50

2 т. паленки в подвале жилого дома и полиция их нашла? "Перебей" Мазур возвращается в сивушный бизнес и сливает конкурентов?


4 0
115
andre2102:
Сьогодні, 13:51

а что по нарколаборатории ? дали всем условно?

 


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