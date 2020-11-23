У полтавському підвалі в антисанітарії змішували спирт з водою, та продавали його як горілку у кіосках

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 880 Коментарів: 3

У Полтаві горе-підприємці змішували спирт з водою, та продавали його як горілку у кіосках. Про це повідомляє прокуратура Полтавської області.









«Виробничі цехи» знаходилися у підвалі житлового будинку, процес виготовлення алкоголю проходив у антисанітарії. Під час обшуку правоохоронці вилучили майже 2 тони «пальонки» та 71 літр спирту.





Окрім того, у підприємців знайшли більше 1 000 пачок сигарет та підробні марки акцизного податку.









Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 204 (незаконне виготовлення товарів, зазначених у частинах першій або другій цієї статті, що становлять загрозу для життя і здоров’я людей, а так само збут таких товарів, що призвело до отруєння чи спричинило смерть особи). Власникам нелегального бізнесу загрожує до 10 років з конфіскацією.