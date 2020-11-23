Двоє футболістів «Кременя» увійшли у збірну туру Першої ліги

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 356

Двоє футболістів «Кременя» Павло Мягков та Станіслав Сорокін увійшли у збірну 14 туру Першої ліги за версією сайту Спортарена.

Лівий захисник - Павло Мягков

Група атаки харків’ян вперше за кілька турів вийшла практично в оптимальному варіанті, проте Дерек, Дмитренко, Лукас і Савін так і не знайшли ключів до воріт Кременя. Багато в чому – завдяки надійній грі Мягкова. Він справлявся з атаками суперників на своїй бровці, а також встигав стягуватися в центр, щоб підстраховувати центрбеків, які не встигали за проривами інсайдів Металіста 1925. Окрім численних виграних дуелей один в один при дуже серйозній гостроті, Павло ще й підключався до атак і комбінував із одноклубниками через паси на різні дистанції.





Лівий півзахисник - Станіслав Сорокін

Поставимо ліворуч Сорокіна, маючи на увазі його всюдисущість – здавалося, граючи під нападником, Станіслав встигав усюди. Він міг відкривати рахунок – удар з-під поперечини потягнув голкіпер харків’ян, потім неодноразово плеймейкер гостей розрізав редут Металіста 1925 своїми передачами. Після однієї з них виривався на оперативний простір Норенков і заробив пенальті, з якого саме Сорокін забив м’яч, який вирішив долю протистояння.