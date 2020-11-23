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Кременчук, Освіта, Полтавщина

Кременчуцький ліцей №5 став переможцем «Шкільного громадського бюджету» Полтавщини

Сьогодні, 07:22 Переглядів: 188

 

Також в конкурсі перемогли ще 5 ініціатив з навчальних закладів Кременчуччини

Проєкт «Апгрейд комп'ютерних класів ліцею №5 ім. Т.Г. Шевченка» став одним з переможців конкурсу «Шкільний громадський бюджет» Полтавської області. Про це сповістили на сторінці ФБ інвествідділу Полтавської облради.


За результатами голосування ради конкурсу, Кременчуцький район має найбільше переможних ідей - 6 проєктів учнівських громад Кременчука та Кременчуччини перемогли у «Шкільному громадському бюджеті» Полтавщини. На реалізацію ініціатив наступного року автори проєктів отримають кошти з обласного бюджету.

 

Тож переможцями стали:

  • проєкт Кременчука «Апгрейд комп'ютерних класів ліцею №5 ім. Т. Г. Шевченка»;
  • STEAM лабораторія – сучасний освітній простір в селі Потоки;
  • спортивні вуличні тренажери для сільської молоді в селі Ялинці;
  • бібліо HUB – культурний центр в бібліотеці в Недогарках;
  • актова зала майбутнього в Недогарському ліцеї;
  • якісне харчування – запорука повноцінного розвитку дітей в селі Мала Кохнівка.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: громадський бюджет школы школьники проекты Полтавщина
компанія «Інтера Люкс»

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