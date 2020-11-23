Кременчуцький ліцей №5 став переможцем «Шкільного громадського бюджету» Полтавщини

Сьогодні, 07:22 Переглядів: 188

Також в конкурсі перемогли ще 5 ініціатив з навчальних закладів Кременчуччини

Проєкт «Апгрейд комп'ютерних класів ліцею №5 ім. Т.Г. Шевченка» став одним з переможців конкурсу «Шкільний громадський бюджет» Полтавської області. Про це сповістили на сторінці ФБ інвествідділу Полтавської облради.





За результатами голосування ради конкурсу, Кременчуцький район має найбільше переможних ідей - 6 проєктів учнівських громад Кременчука та Кременчуччини перемогли у «Шкільному громадському бюджеті» Полтавщини. На реалізацію ініціатив наступного року автори проєктів отримають кошти з обласного бюджету.

Тож переможцями стали: