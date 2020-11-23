В Кременчуці зареєстрували 27 нових випадків захворювання на коронавірус

Сьогодні, 20:45 Переглядів: 416 Коментарів: 1

Сьогодні, 23 листопада, в Кременчуці зареєстрували 27 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.





Захворіли 21 жінка віком від 28 до 83 років та 6 чоловіків віком від 27 до 72 років. 25 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 2 - лікуються в інфекційному шпиталі.



По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контрактних.





Одужали 15 осіб. На жаль, один пацієнт помер.



Всього зареєстровано 2 551 випадок: одужало 1380, померло 74.