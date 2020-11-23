Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 23.11.2020 11:30
Підтверджені:
Україна635689
Кременчук2524
Хворі:
Україна333554
Кременчук1086
Одужало:
Україна291060
Кременчук1365
Померло:
Україна11075
Кременчук73
Кременчук, Коронавірус / Карантин

В Кременчуці зареєстрували 27 нових випадків захворювання на коронавірус

Сьогодні, 20:45 Переглядів: 416 Коментарів: 1

Один пацієнт помер

Сьогодні, 23 листопада, в Кременчуці зареєстрували 27 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.


Захворіли 21 жінка віком від 28 до 83 років та 6 чоловіків віком від 27 до 72 років. 25 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 2 - лікуються в інфекційному шпиталі.


По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контрактних.


Одужали 15 осіб. На жаль, один пацієнт помер.


Всього зареєстровано 2 551 випадок: одужало 1380, померло 74.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус статистика заболеваемость
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

2 367
zzzzzz:
Сьогодні, 21:23

Во, выходные прошли сразу видно, что больше протестировали...а сколько еще недотестированых ходит, и тех кому ставят просто бронхит, даже при наличии антител М и G в ИФА тесте... статистика, она такая статистика....


0 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх