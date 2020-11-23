Чи мають право кременчужани повернути гроші за квитки на концерт, який перенесли через карантин

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 1 307 Коментарів: 1

Якщо ваш захід скасували – тут лише єдиний сценарій, але при переносі ситуація не така однозначна

Загальнонаціональний карантин вніс свої правки у життя українців, зокрема, багато культурно-розважальних заходів скасували або перенесли на інші дати. У цьому матеріалі спробуємо розібратися, чи має право покупець повернути квиток на концерт, якщо його перенесли через карантин, та отримати назад свої гроші.

До редакції ТЪ звернулася наша читачка Катерина, яка розповіла, з якою ситуацією стикнулася її родина.

В марте 2020 года должен был пройти театр «Рапунцель», из-за карантина его перенесли на конец октября. Теперь перенесли на февраль 2021-го года. Деньги вернуть отказываются. Билеты купила моя сестра. Также уже моим мужем был куплен билет на концерт симфонического оркестра (на 31 октября). Перенесли на март 2021-го года. Писали в поддержку - билет вернуть нельзя. Но тут предупредили о переносе. 2 ноября 2020-го года должен был состояться концерт группы «Время и Стекло», который уже переносился, и деньги за билет вернуть отказались (со слов человека, который тоже пришел на концерт, не зная, что его отменили). Мне ещё повезло, я купила билет в сентябре. В этот раз концерт отменили, не поставив никого в известность. Люди собрались, дети плачут, я сама купила билеты в подарок крестнице. До последнего на сайте не менялась информация. Так как о переносе концерта симфонического оркестра меня с мужем предупредили SMS-сообщением, и на сайте соответственно изменилась дата и появилось сообщение о переносе – я была спокойна, что концерт «ВиС» состоится. Не буду описывать, как рыдал расстроенный ребенок, мечтавший попасть на концерт кумира.

Возмущает то, что людей не предупредили. В 16 вечера 20-го ноября информация на сайте была еще актуальна. И только придя на концерт и узнав, что его не будет, я зашла на сайт и увидела, что его отменили. За возврат денег я еще буду узнавать. Но за симфонический оркестр и «Рапунцель» я и моя сестра хотим вернуть деньги. Неужели я не имею на это права?

З цього приводу бачимо роз’яснення на сайті ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській області.

В ньому йдеться про те, що відповідно до ст. 10 Закону України «Про захист прав споживачів» та розділу X Інструкції з ведення квиткового господарства в театрально-видовищних підприємствах та культурно-освітніх закладах, у разі скасування, переносу або зміни заходу відвідувачі (глядачі, слухачі) мають право повернути попередньо придбані квитки.





Повернення коштів проводить організатор заходу, для цього покупцю потрібно пред’явити документ, що посвідчує особу (паспорт, військовий квиток, студентський квиток, посвідчення водія, службове посвідчення).









Якщо захід скасували

Дещо пізніше Катерина повідомила, що кошти за білети на концерт «Время и Стекло» їй таки повернули. Тож якщо захід відмінили, сценарій тут лише один – організатор має повернути гроші за квитки.

Для цього потрібно зробити наступне:





1. Встановити, хто є організатором заходу та звернутись до нього з письмовою заявою.





2. Заяву необхідно написати у двох примірниках. Перший примірник – надається суб’єкту господарювання, на другому (який залишається у споживача) – ставиться відмітка про прийняття.

Якщо організатор не хоче приймати письмову заяву - направте її або на його електронну адресу, або надішліть поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення – у такому випадку у вас буде документальне підтвердження факту направлення та/або вручення вашого звернення суб’єкту господарювання).

3. Якщо придбаний квиток був «акційний» і вам дадуть відповідь, що такі квитки не повертаються – це порушення. Гроші за них зобов’язані повернути у звичайному порядку.

У випадку відмови повернути кошти ви маєте право звернутися з заявою до територіального органу Держпродспоживслужби (за місцем знаходження організатора заходу).





У заяві до Держпродспоживслужби необхідно:

зазначити інформацію про найменування суб’єкта господарювання;

додати копії необхідних документів, квитки, ваше звернення до організатора із зазначеними вимогами з відміткою про вручення чи квитанцією про направлення поштою, а також відповідь на ваше звернення (за наявності) та інших документів, що стосуються порушеного питання.





Якщо захід перенесли через карантин

А от у випадку, коли концерт або виставу переносять на іншу дату, тут все не так однозначно.

Коли чоловік Катерини звернувся до організатору концерту, аби повернути квиток, то отримав відповідь такого змісту:





І дійсно, у ч. 6 ст. 10 Закону України «Про захист прав споживачів», читаємо наступне: виконавець не несе відповідальності за невиконання, прострочення виконання або інше неналежне виконання зобов’язання та недоліки у виконаних роботах або наданих послугах, якщо доведе, що вони виникли з вини самого споживача чи внаслідок дії непереборної сили.

Тоді звертаємося до п. 2 ст. 14 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні»:





Карантин – це форс-мажорна обставина, яка не залежить від організатора заходу, а отже, робимо висновок, що він дійсно має право не повертати гроші, якщо концерт або виставу перенесли на пізнішу дату. Це ТЪ підтвердили і на гарячій лінії управління захисту споживачів ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській області.

Якщо вам необхідно отримати консультацію, ви можете: