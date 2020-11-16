Хокеїсти «Кременчука» впевнено перемагають «Краматорськ»

Сьогодні, 21:34 Переглядів: 144

Сьогодні, 18 листопада, хокеїсти «Кременчука» на своєму полі впевнено перемогли «Краматорськ» з рахунком - 4:1.





«Кременчук» - «Краматорськ» 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Голи: 1:0 - Яковлєв (Денискін), 13:45; 1:1 - Кривошапкин (Полухін - Столяренко), 20:20; 2:1 - Коробов (Денискін), 30:22; 3:1 - Серанов (Кисельов), 34:00; 4:1 - Коробов (Денискін), 56:24.

Кременчук: Новицький; Алексюк - Григорян, Хришпенць - Боєвих, Грицьких - Толстушко, Яковлєв - Варава; Кисельов - Серанов - Созонов, Савицький - Волков - Ворона, Пукс - Гриценко - Орлов, Коробов - Дубінін - Денискін.

Краматорськ: Шевчук; Полухін - Таран, Зуєв - Гринкевич, Пахмурін - Воронін, Панков; Гринь (А) - Столяренко - Жвачкін (А), Кривошапкин - Карпенко (К) - Халін, Ципнятов - Сурсов - Подзіньш, Геворкян





Вже на першій хвилині обидві команди зробили по кидка в створ, змусивши воротарів зробити по сейву. Про це повідомляє пресслужба кременчуцького клубу. До середини першого періоду більш гостріше в атаці були гості, які за тайм грали у більшості п’ять разів та змушуючи Новицького раз по раз демонструвати свою майстерність. Кременчужани вистояли, а на 14 хвилині вийшли вперед. Потужним і точним кидком з середньої дистанції відзначився захисник Яковлєв. Після забитого гола, команди заграли жвавіше. У «Краматорська» Воронін не зміг переграти Новицького. А «містяни», граючи в меншості, за 20 секунд до кінця періоду, не змогли реалізувати буліт. Воротар гостей Шевчук не дозволив переграти себе Денискіну.





Але на 20 секунді другої двадцятихвилинки гості зрівняли рахунок, реалізувавши свою чергову чисельну перевагу. Шайбу на свій рахунок після добивання записав екс-нападник «Кременчука» Кривошапкин. Ближче до середини матчу обидві команди включили швидкості і продемонстрували гру на зустрічних курсах. При такій боротьбі більш вдалішим і майстровиті виявилися «містяни». На 31 хвилині Коробов господарів вивів вперед своїм потужним кидком з-під захисника в дальній від воротаря кут. А на 35 хвилині господарі реалізували більшість і Серанов зробив рахунок - 3:1.





За три хвилини до кінця періоду команди обмінялися небезпечними моментами. Спочатку воротар гостей Шевчук впорався з потужним кидком господарів. А потім Гринь, не використав вихід один в один з Новицьким. Кіпер господарів врятував «Кременчук». Кінець другої двадцятихвилинки ознаменувався потужної бійкою, спочатку Тарана і Дубініна. А потім і інших хокеїстів команд.





Перші десять хвилин заключного періоду пройшли за перевагою господарів, а все цікаве сталося в другій половині відрізка. Все почалося з подвійного сейва Шевчука. Потім сейв від Новицького після кидка Карпенко. Знову команди почали грати на зустрічних курсах. І знову більш точними виявилися «містяни». І якщо Шевчук зміг відбити потужні кидки від Хришпенца і Грицьких, то за 3 хвилини до кінця матчу і кіпер гостей був безсилий, після зразкової контратаки у виконанні Денискіна (три передачі у матчі) і Коробова (два голи). Перший віддав, а другий забив. Зустріч завершилася з рахунком 4:1 на користь «Кременчука».





№ Команда І В ВО ВБ ПБ ПО П ЗШ ПШ О Донбас 9 8 0 0 0 0 1 47 17 16 Кременчук 9 8 0 0 0 0 1 42 18 16 МХК Сокіл 8 4 2 0 0 0 2 26 18 12 Краматорськ 6 2 0 1 0 1 2 21 23 7 Дніпро 8 2 1 0 1 0 4 30 38 7 Крижані Вовки 7 1 0 0 0 1 5 16 34 3 Білий Барс 7 1 0 0 0 1 5 12 31 3 Маріуполь 8 1 0 0 0 0 7 12 27 2





21 листопада о 14:00 Кременчук зіграє з донеччанами, а 26 листопада о 18:45 з киянами.