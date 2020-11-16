Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 16.11.2020 11:30
Підтверджені:
Україна545689
Кременчук2179
Хворі:
Україна291795
Кременчук1187
Одужало:
Україна244197
Кременчук934
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Ще 55 кременчужан заразилися коронавірусом, 52 – одужало від цієї хвороби

Сьогодні, 20:59 Переглядів: 475

За добу помер один пацієнт

18 листопада в місті зареєстрували 55 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Як повідомила пресслужба мерії Кременчука, захворіли 29 жінкок віком від 32 до 65 років та 25 чоловіків віком від 18 до 93 років. Також інфікувалася дитина 13 років.


51 пацієнт перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. Чотири - лікуються в інфекційних шпиталях. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.


Одужало 52 особи. На жаль, один пацієнт помер.


Всього в Кременчуці зафіксували 2267 випадків COVID-19, одужало 1185, померло 65.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус пациенты смерть от коронавируса
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