Ще 55 кременчужан заразилися коронавірусом, 52 – одужало від цієї хвороби

Сьогодні, 20:59 Переглядів: 475

18 листопада в місті зареєстрували 55 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Як повідомила пресслужба мерії Кременчука, захворіли 29 жінкок віком від 32 до 65 років та 25 чоловіків віком від 18 до 93 років. Також інфікувалася дитина 13 років.



51 пацієнт перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. Чотири - лікуються в інфекційних шпиталях. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.



Одужало 52 особи. На жаль, один пацієнт помер.



Всього в Кременчуці зафіксували 2267 випадків COVID-19, одужало 1185, померло 65.