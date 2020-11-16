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Щось пішло не так у Кременчуці з гранатовим красенем

Сьогодні, 19:43 Переглядів: 1 545 Коментарів: 3

Куди ж він?!

Читач «Телеграфа» надіслав нам дивне відео, на якому можна побачити, як тікає від співробітника КТУ тролейбус.



На щастя, все обійшлося, і гранатовий красень таки зупинився. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело відео: читач
Теги: тролейбус гранатовый троллейбус
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 3

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колобок:
Сьогодні, 20:07

Жесть...


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Olexander:
Сьогодні, 20:25

нехоче він бути гранатовим ))) на волю ...


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Чopний Kiт:
Сьогодні, 20:52

Не пытайтесь покинуть Кременчуг


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