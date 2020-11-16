У Кременчуці помер чоловік, який отруївся грибами

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 615

Що варто знати, щоб не отруїтися дикорослиим грибами, та що робити, якщо це все ж сталося

17 листопада у Кременчуці помер чоловік, який отруївся грибами. Про це написав у фейсбук-спільноті «Грибники UA - грибы и грибные места» Олександр Денисенко.





Кременчуг – с потерями!

Сегодня 17.11.20 умер мой дядя, опытный грибник, 74 года, глубокое отравление грибами, глубокая интоксикация крови и печени. Был крепким и энергичным, 3 дня боролся, но, увы, человеческие силы не безграничны...

Не знаем, может, не доглядел, что взял, что-то попало лишнее, может, приготовил не так, как полагается?! С грибами много факторов риска.

Родителей отвело (батя не захотел, мама 2 шт. съела и легкое отравление с температурой).



ВСЕМ ГРИБНИКАМ, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, НЕ ПОЖАЛЕЙТЕ, ЛУЧШЕ ВЫБРОСИТЬ И ОСТАТЬСЯ ЗДОРОВЫМ, А ТЕМ БОЛЕЕ ЖИВЫМ!!!





Основні причини отруєнь дикорослими грибами





Найчастіше отруєння людей дикорослими грибами пов’язані із вживанням пластинчатих отруйних грибів, зокрема, блідої поганки. Отрута цього виду грибів наскільки небезпечна, що одне плодове тіло може призвести до смерті декількох людей.





Зробити помилку можуть навіть досвідчені люди, якщо збирають дуже молоді плодові тіла, коли ще не проявилися морфологічні ознаки. Наприклад, збирають сироїжки, а серед них може заховатися бліда поганка, яка ще не розкрилася і зовні їх нагадує. Тоді її можна помилково зірвати.





Слід також наголосити, що багато їстівних грибів має своїх отруйних двійників. Наприклад, печериці їстівні мають отруйних родичів печерицю жовтошкіру, печерицю темно-лускувату, маслюки звичайні – маслюків несправжніх.





Не можна виключати і отруєння людей їстівними грибами. Із-за властивості накопичувати в собі всі чинники екологічного неблагополуччя (наприклад, солі важких металів, таких як свинець, ртуть, цинк, мідь та отруту від викидів автотранспорту і отрутохімікатів, що застосовуються в сільському господарстві), вони стають небезпечними для здоров’я.





Отруєння можливі при їх неправильній, несвоєчасній кулінарній обробці. Неправильне приготування деяких грибів, які вважаються умовно їстівними, часто є одним із факторів грибних отруєнь. Багато потерпілих стверджує, що варили гриби довго. Однак важливе не тривале варіння, а декілька разів зливати відвар, бо він є найнебезпечнішим. Отже, засобів гарантувати безпеку зібраних вами грибів не існує.





За інформацією медиків, постійно серед отруєних грибами хворих є діти, навіть однорічного віку, врятувати їх вдається дуже рідко. Слід пам'ятати, що страви з грибів важкі для перетравлення. Їх не повинні вживати діти, люди із захворюваннями шлунково-кишкового тракту, печінки чи з хронічними захворюваннями інших внутрішніх органів.









Перша медична допомога при отруєннях грибами





Потерпілого слід ушпиталити або викликати лікаря додому, при цьому акцентуйте увагу на тому, що хворий вживав гриби. Важливо не втратити так званий «золотий час», тобто проміжок часу від появи перших ознак захворювання до моменту надання першої медичної допомоги.





До приходу медпрацівників хворому слід негайно неодноразово промити шлунок, щоб видалити токсини. Для цього йому треба дати велику кількість води кімнатної температури, до якої попередньо додають сіль або марганцівку, аби викликати штучну блювоту. Після промивання шлунку хворого необхідно напоїти холодним чаєм, злегка підсоленою водою. Для повного очищення кишечнику застосовують клізму.





Хворий до госпіталізації повинен дотримуватись постільного режиму, щоб не прискорився кровообіг. Категорично протипоказані алкогольні напої – вони прискорюють всмоктування отрути.





Важливо: основною причиною смертельних випадків є запізніле звернення людей за медичною допомогою.





Декілька порад і застережень тим, хто вживає дикорослі гриби





Найкраще відмовитись від споживання дикорослих грибів як продукту взагалі. Якщо вже ж вирішили покуштувати їх, дотримуйтеся наступних правил:

стережіться збирати старі, перезрілі або дуже молоді гриби, у яких ще не чітко виражені морфологічні властивості;

не порівнюйте зібрані гриби чи придбані гриби із зображеннями в різних довідниках – вони не завжди відповідають дійсності;

не дозволяйте збирати гриби дітям;

не вживайте гриби під час споживання алкогольних напоїв, це прискорює процеси всмоктування отрути;

не збирайте дикорослі гриби на узбіччях автомобільних та залізничних доріг, на місцях тваринницьких ферм, поблизу сміттєзвалищ, складів отрутохімікатів та в інших небезпечних місцях;

не купуйте гриби з рук, у приватних осіб в місцях стихійної торгівлі, адже відро привабливих на перший погляд грибів може коштувати вам життя;

уважно перевірте зібрані гриби перед тим, як починати готувати страву або робити заготівлі;

відібрані гриби спочатку промийте та відваріть декілька разів у підсоленій воді (не менше 3-х) протягом 30 хвилин;

готові страви з грибів зберігайте на холоді в емальованому посуді, але не більше доби;

гриби — не дитяча їжа, тому не давайте грибних страв дітям, також не можна вживати грибів вагітним та жінкам, які годують груддю;

ніколи не застосовуйте «домашніх» методів визначення отруйності грибів з використанням цибулини або срібної ложки — вони помилкові;

пам’ятайте, що навіть після проведення лікування, у багатьох потерпілих повного видужання та відновлення здоров’я не настає (наслідки грибних отруєнь спричиняють у потерпілих розвиток хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту, особливо токсичного гепатиту, цирозу печінки, захворювань нирок, нервової системи тощо).

Якщо після споживання грибів почуваєтесь погано чи помітили нездорові ознаки у своїх близьких (нудота, блювання, головний біль, галюцинації, біль у животі), негайно звертайтеся за медичною допомогою. Недоїдених грибів не викидайте, бо їх аналіз допоможе лікарям швидше визначити вид отрути, що потрапила до організму. Ніякого самолікування! Бо чим більше токсинів потрапить у кров, тим важче буде перебіг отруєння.





За інформацією Кременчуцького міськрайонного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області