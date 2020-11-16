Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 16.11.2020 11:30
Підтверджені:
Україна545689
Кременчук2179
Хворі:
Україна291795
Кременчук1187
Одужало:
Україна244197
Кременчук934
Померло:
Україна9697
Кременчук58
Кременчук, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці +8 хворих на коронавірус, 4 смерті

Вчора, 21:36 Переглядів: 907

За добу одужало 54 особи

17 листопада в Кременчуці зареєстрували 8 нових випадків захворювання на COVID-19 – це мала кількість у порівнянні зі статистикою останніх днів, проте чотири пацієнти померли протягом доби.


Як сповістила пресслужба мерії Кременчука, захворіли 6 жінок віком від 29 до 66 років та два чоловіки віком 54 та 64 років. Всі пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.


Одужало 54 особи.

Всього за період пандемії:

  • зафіксували 2212 випадків;
  • одужало 1133;
  • померло 64.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус пациенты смерть от коронавируса
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