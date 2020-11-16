У Кременчуці +8 хворих на коронавірус, 4 смерті

Вчора, 21:36 Переглядів: 907

17 листопада в Кременчуці зареєстрували 8 нових випадків захворювання на COVID-19 – це мала кількість у порівнянні зі статистикою останніх днів, проте чотири пацієнти померли протягом доби.





Як сповістила пресслужба мерії Кременчука, захворіли 6 жінок віком від 29 до 66 років та два чоловіки віком 54 та 64 років. Всі пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.



Одужало 54 особи.



Всього за період пандемії: