В кінці робочого дня: українець Олексій Новіков - найсильніша людина планети

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 210 Коментарів: 1

Українець Олексій Новіков виборов титул Найсильнішої людини планети – World Strongest Man у Брейдентоні, Флорида, США. Богатир з України здобуває найпрестижніший титул найсильнішої людини вперше відтоді, як ним володів Василь Вірастюк (2004 і 2007 роки).









Другу й третю сходинку на п'єдесталі посіли Том Столтман (Велика Британія) та Жан-Франсуа Карон (Канада).



У свої 24 роки киянин Новіков став наймолодшим атлетом у світі, який здобув цей титул. Перед цим, два місяці тому в боротьбі з Павлом Кордіякою Олексій Новиков втратив титул «Найсильнішого українця», яким володів 4 роки поспіль.









Він подужав вагу у 537,5 кг (1188 фунтів) і встановив новий рекорд.









Майже всі змагання світового «стронгмену» були скасовані через пандемію, але World Strongest Man 2020 таки провели, хоч і перенесли на 6 місяців. Раніше український стронгмен Олександр Новіков встановив світовий рекорд в дисципліні підняття гантелі на час.



