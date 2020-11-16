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В кінці робочого дня: українець Олексій Новіков - найсильніша людина планети

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 210 Коментарів: 1

 

Хлопець подужав вагу у 537,5 кг (1188 фунтів) і встановив новий рекорд

Українець Олексій Новіков виборов титул Найсильнішої людини планети – World Strongest Man у Брейдентоні, Флорида, США. Богатир з України здобуває найпрестижніший титул найсильнішої людини вперше відтоді, як ним володів Василь Вірастюк (2004 і 2007 роки).



Другу й третю сходинку на п'єдесталі посіли Том Столтман (Велика Британія) та Жан-Франсуа Карон (Канада).

 
У свої 24 роки киянин Новіков став наймолодшим атлетом у світі, який здобув цей титул. Перед цим, два місяці тому в боротьбі з Павлом Кордіякою Олексій Новиков втратив титул «Найсильнішого українця», яким володів 4 роки поспіль.



Він подужав вагу у 537,5 кг (1188 фунтів) і встановив новий рекорд.


 


Майже всі змагання світового «стронгмену» були скасовані через пандемію, але World Strongest Man 2020 таки провели, хоч і перенесли на 6 місяців. Раніше український стронгмен Олександр Новіков встановив світовий рекорд в дисципліні підняття гантелі на час.


 

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Автор: Альона Душенко Джерело відео: The World’s Strongest Man, ArteFact - Українська Інфографіка
Теги: стронгмени рекорд Олексій Новіков
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

36
GAndy:
Сьогодні, 18:16

Ой козаче, нащо борода під чеченця?


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