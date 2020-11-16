Де й о котрій 18 листопада не буде світла у Кременчуці

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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

18 листопада в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.





З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

вул. Керченська, 1-32;

вул. Вільної України, 140-142;

вул. Якова Петруся, 140, 144;

вул. Артема Носенка, 2-31.





З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами: