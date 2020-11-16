Біланівський ГЗК передав кисневий концентратор Козельщинській лікарні

Козельщинська центральна районна лікарня отримала кисневий концентратор від Біланівського ГЗК, який входить в групу Ferrexpo. Про це повідомляє прес-служба компанії.
Цей концентратор відрізняється серед аналогів низьким рівнем шуму, невеликою вагою й енергозбереженням. Апарат має подвійний потік і розрахований на подачу кисню одночасно двом пацієнтам. Він буде використовуватися в реанімації.
За словами керівника реанімаційного відділення лікарні Надії Овдієнко, зараз вкрай важка ситуація і медзаклад звертається до благодійників за життєво необхідними обладнанням та медикаментами.