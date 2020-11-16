Біланівський ГЗК передав кисневий концентратор Козельщинській лікарні

Сьогодні, 07:20 Переглядів: 368

Він буде використовуватися в реанімації

Козельщинська центральна районна лікарня отримала кисневий концентратор від Біланівського ГЗК, який входить в групу Ferrexpo. Про це повідомляє прес-служба компанії.





Цей концентратор відрізняється серед аналогів низьким рівнем шуму, невеликою вагою й енергозбереженням. Апарат має подвійний потік і розрахований на подачу кисню одночасно двом пацієнтам. Він буде використовуватися в реанімації.





За словами керівника реанімаційного відділення лікарні Надії Овдієнко, зараз вкрай важка ситуація і медзаклад звертається до благодійників за життєво необхідними обладнанням та медикаментами.





- В рамках програми допомоги Ferrexpo лікарням, ми постійно моніторимо ситуацію з поширенням коронавірусу в Україні. На жаль, з настанням холодів ситуація з кількістю хворих в нашій країні погіршилася і зараз особливо важливо продовжувати підтримувати медиків, які працюють на знос заради порятунку життів, - зазначив гендиректор БГЗК Юрій Химич.