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Полтавщина, Благодійність

Біланівський ГЗК передав кисневий концентратор Козельщинській лікарні

Сьогодні, 07:20 Переглядів: 368

 

Він буде використовуватися в реанімації

Козельщинська центральна районна лікарня отримала кисневий концентратор від Біланівського ГЗК, який входить в групу Ferrexpo. Про це повідомляє прес-служба компанії. 


Цей концентратор відрізняється серед аналогів низьким рівнем шуму, невеликою вагою й енергозбереженням. Апарат має подвійний потік і розрахований на подачу кисню одночасно двом пацієнтам. Він буде використовуватися в реанімації.


За словами керівника реанімаційного відділення лікарні Надії Овдієнко, зараз вкрай важка ситуація і медзаклад звертається до благодійників за життєво необхідними обладнанням та медикаментами. 


- В рамках програми допомоги Ferrexpo лікарням, ми постійно моніторимо ситуацію з поширенням коронавірусу в Україні. На жаль, з настанням холодів ситуація з кількістю хворих в нашій країні погіршилася і зараз особливо важливо продовжувати підтримувати медиків, які працюють на знос заради порятунку життів, - зазначив гендиректор БГЗК Юрій Химич.
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Автор: Аліса Котова
Теги: Ferrexpo Біланівський ГЗК благодійність
компанія «Інтера Люкс»

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