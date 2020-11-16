Бразильський захисник «Кременя» Антоніо Сантос увійшов у збірну туру

Сьогодні, 08:08 Переглядів: 333 Коментарів: 1

Після перемоги у матчі з херсонським «Кристалом» футболіст «Кременя» Антоніо Сантос потрапив у символічну збірну 13-го туру створену експертами порталу SportArena.com.





Центральний захисник – Антоніо Сантос (Кремінь)

Захисник-ігровик у чемпіонаті України, та ще й у нижчих лігах – це багато в чому ризик. Але якраз інтелігентна гра Антоніо Сантоса з м’ячем, його вміння вивести м’яч із оточення через пас на різні дистанції, а також хороше бачення поля, багато в чому допомогли Кременю завдати поразки херсонцям, які багато комбінували й заслуговували в цьому виїзді на очки. Бразилець, окрім суто ігрового компоненту гри з м’ячем, запам’ятався досить майстерною грою на випередження та вдалим позиціонуванням. Попри серйозний тиск гостей, він у парі із Зубковим допоміг команді здобути мінімальну перемогу.

За версією сайту footboom до збірної туру увійшов голкіпер «Кременя» Роман Данкович.