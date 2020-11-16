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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Бразильський захисник «Кременя» Антоніо Сантос увійшов у збірну туру

Сьогодні, 08:08 Переглядів: 333 Коментарів: 1

 

Двоє гравців кременчуцької команди потрапили до збірної за версією двох спортивних сайтів 

Після перемоги у матчі з херсонським «Кристалом» футболіст «Кременя» Антоніо Сантос потрапив у символічну збірну 13-го туру створену експертами порталу SportArena.com.


Джокер «Кременя» Олександр Кривенко приносить перемогу в матчі з «Кристалом»

 

Центральний захисник – Антоніо Сантос (Кремінь)

 

Захисник-ігровик у чемпіонаті України, та ще й у нижчих лігах – це багато в чому ризик. Але якраз інтелігентна гра Антоніо Сантоса з м’ячем, його вміння вивести м’яч із оточення через пас на різні дистанції, а також хороше бачення поля, багато в чому допомогли Кременю завдати поразки херсонцям, які багато комбінували й заслуговували в цьому виїзді на очки. Бразилець, окрім суто ігрового компоненту гри з м’ячем, запам’ятався досить майстерною грою на випередження та вдалим позиціонуванням. Попри серйозний тиск гостей, він у парі із Зубковим допоміг команді здобути мінімальну перемогу.

 

 

 

За версією сайту footboom до збірної туру увійшов голкіпер «Кременя» Роман Данкович.

 

 

0
Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

31
Гуру:
Сьогодні, 10:40

их спасет только Абелардо из "Газмяса"joy


0 0

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