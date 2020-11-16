Хто з кременчуцьких школярів став переможцем конкурсу буктрейлерів

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 435 Коментарів: 1

10 листопада у Кременчуцькому міському центрі позашкільної освіти заочно відбувся міський етап конкурсу відеороликів, презентацій та буктрейлерів, у якому взяли участь школярі нашого міста. Як повідомляє департамент освіти Кременчука, конкурс проводили з метою виявлення і підтримки талановитих дітей та учнівської молоді, розвитку їхньої обдарованості, обміну досвідом, розвитку медіаосвіти, виховання любові до рідного слова.





Конкурсне журі розподілило місця наступним чином:

І місце за роботу «Осінній вогонь дружби» – Давид Самойленко, учень 10-А класу Кременчуцького ліцею «Вибір» ім. М. Г. Неленя;

ІІ місце за роботу «Школярка з передмістя» – Дар᾽я Гудим, учениця 9-Б класу Кременчуцької гімназії №12;

ІІ місце за роботу «Поезія Ліни Костенко» – Марія Маєвська, вихованка відеостудії «Березіль» Кременчуцького міського центру позашкільної освіти;

ІІІ місце за роботу «Лобо – володар Курумпо» – Катерина Радченко, учениця 11 класу Кременчуцького ліцею №25 «Гуманітарний колегіум».

Роботу переможця Давида Самойленка направили на обласний етап конкурсу.