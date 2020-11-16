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Кременчук, Культура, Кременчуг, Освіта

Хто з кременчуцьких школярів став переможцем конкурсу буктрейлерів

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 435 Коментарів: 1

 

Роботу 10-класника Давида Самойленка направили на обласний етап конкурсу

10 листопада у Кременчуцькому міському центрі позашкільної освіти заочно відбувся міський етап конкурсу відеороликів, презентацій та буктрейлерів, у якому взяли участь школярі нашого міста. Як повідомляє департамент освіти Кременчука, конкурс проводили з метою виявлення і підтримки талановитих дітей та учнівської молоді, розвитку їхньої обдарованості, обміну досвідом, розвитку медіаосвіти, виховання любові до рідного слова.


Конкурсне журі розподілило місця наступним чином:

  • І місце за роботу «Осінній вогонь дружби» – Давид Самойленко, учень 10-А класу Кременчуцького ліцею «Вибір» ім. М. Г. Неленя;
  • ІІ місце за роботу «Школярка з передмістя» – Дар᾽я Гудим, учениця 9-Б класу Кременчуцької гімназії №12;
  • ІІ місце за роботу «Поезія Ліни Костенко» – Марія Маєвська, вихованка відеостудії «Березіль» Кременчуцького міського центру позашкільної освіти;
  • ІІІ місце за роботу «Лобо – володар Курумпо» – Катерина Радченко, учениця 11 класу Кременчуцького ліцею №25 «Гуманітарний колегіум».

Роботу переможця Давида Самойленка направили на обласний етап конкурсу.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: школьники конкурс творчество
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

2 338
zzzzzz:
Сьогодні, 09:31

почитал заголовок, не понял кто такой буктрейлер, почитал статью, понял , что конкурс видеороликов, не понял кто такой буктрейлер....открыл вики - Буктрейлер — это короткий видеоролик, открыл статью

- відбувся міський етап конкурсу відеороликів, презентацій та буктрейлерів

. переводим - прошел конкурс видеороликов, презентаций и видеороликов.... 


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