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Де й о котрій 17 листопада не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 373

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

17 листопада в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Житлобудівна, 3-25;
  • вул. Вагонна, 10-32;
  • вул. Кохнівська, 65-108;
  • вул. Салганна, 5-45;
  • вул. Карпенко-Карого, 16-23;
  • вул. Зинаїди Тулуб, 2-34;
  • вул. Паркова, 4-8;
  • вул. Новомежева, 3-6;
  • пров. Фруктовий, 24-32;
  • пров. Світловодський, 5-19;
  • пров. Житлобудівний, 5-20;
  • пров. Деповський, 1-16;
  • пр. Кохнівський;
  • пр. Парковий, 4-8;
  • туп. Парковий.


З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Чорноморська, 15-64;
  • вул. Космонавтів, 41-60;
  • вул. Гайдамацька, 11-46;
  • вул. Ліщинова, 4-31;
  • вул. Кавалерійська, 8-49;
  • вул. Василя Стуса, 32-64;
  • вул. Академіка Герасимовича, 31-49;
  • пров. Пилипа Орлика, 4-10;
  • пров. Космонавтів, 1-76;
  • пров. Бородинський, 1-31;
  • пров. Чорноморський, 4-17;
  • пров. Грузинський, 1-10;
  • пров. Чигиринський, 1-17;
  • пров. Олега Ольжича, 1-32;
  • вул. Шевченка, 4-16;
  • вул. Українська, 3;
  • вул. Миколаївська, 7-17;
  • вул. Гагаріна, 9/14.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: відключення електроенергії Полтаваоблэнерго графік відключення
компанія «Інтера Люкс»

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