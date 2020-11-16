Де й о котрій 17 листопада не буде світла у Кременчуці

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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

17 листопада в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.





З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

вул. Житлобудівна, 3-25;

вул. Вагонна, 10-32;

вул. Кохнівська, 65-108;

вул. Салганна, 5-45;

вул. Карпенко-Карого, 16-23;

вул. Зинаїди Тулуб, 2-34;

вул. Паркова, 4-8;

вул. Новомежева, 3-6;

пров. Фруктовий, 24-32;

пров. Світловодський, 5-19;

пров. Житлобудівний, 5-20;

пров. Деповський, 1-16;

пр. Кохнівський;

пр. Парковий, 4-8;

туп. Парковий.





З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами: