Де й о котрій 17 листопада не буде світла у Кременчуці
Сьогодні, 17:27
Переглядів: 373
Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
17 листопада в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Житлобудівна, 3-25;
- вул. Вагонна, 10-32;
- вул. Кохнівська, 65-108;
- вул. Салганна, 5-45;
- вул. Карпенко-Карого, 16-23;
- вул. Зинаїди Тулуб, 2-34;
- вул. Паркова, 4-8;
- вул. Новомежева, 3-6;
- пров. Фруктовий, 24-32;
- пров. Світловодський, 5-19;
- пров. Житлобудівний, 5-20;
- пров. Деповський, 1-16;
- пр. Кохнівський;
- пр. Парковий, 4-8;
- туп. Парковий.
З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Чорноморська, 15-64;
- вул. Космонавтів, 41-60;
- вул. Гайдамацька, 11-46;
- вул. Ліщинова, 4-31;
- вул. Кавалерійська, 8-49;
- вул. Василя Стуса, 32-64;
- вул. Академіка Герасимовича, 31-49;
- пров. Пилипа Орлика, 4-10;
- пров. Космонавтів, 1-76;
- пров. Бородинський, 1-31;
- пров. Чорноморський, 4-17;
- пров. Грузинський, 1-10;
- пров. Чигиринський, 1-17;
- пров. Олега Ольжича, 1-32;
- вул. Шевченка, 4-16;
- вул. Українська, 3;
- вул. Миколаївська, 7-17;
- вул. Гагаріна, 9/14.