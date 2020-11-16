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Кременчук

У Кременчуці розшукують родичів загиблих у Другу світову війну

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 532

 

Якщо ви володієте будь-якою інформацією - зв'яжіться з музеєм 

Кременчуцький військово-історичний музей розшукує рідних кременчужан, які загинули у таборі військовополонених Шталаг В(315) Норвегія у часи Другої світовий війни:

  • Плис Іван Васильович 20.06.1914 р.н.
  • Волков Микола Федорович,26.04.1915 р.н. (Кам'яніПотоки)
  • Стадніченко Ілля Аркадійович, 29.??.1909 р.н. (Михайлівка)
  • Саможний Мирон Онисимович 1.01.1906 р.н
  • Таранець Михайло Іванович 19.10.1908 р.н. (Опришки)

Військовослужбовців ЧА та ВМФ СРСР, загинувших при виконанні бойових завдань в часи Другої світової війни:

  • Головного старшини Глинського Миколи (Никифора) Миколайовича, 1911 р.н., старшини команди електриків підводного човна С 5., с.Кишеньки Полтавський обл.
  • Яценко Іван Григорович, офіцер, 1919 р.н. Нехворощанський р-н с Гуланивка?


Якщо ви маєте будь-яку інформацію, прохають зв'язатися з музеєм 0503552525 або 0933552525. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна розыск розшук Друга світова війна
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