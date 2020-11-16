У Кременчуці розшукують родичів загиблих у Другу світову війну

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 532

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Кременчуцький військово-історичний музей розшукує рідних кременчужан, які загинули у таборі військовополонених Шталаг В(315) Норвегія у часи Другої світовий війни:

Плис Іван Васильович 20.06.1914 р.н.

Волков Микола Федорович,26.04.1915 р.н. (Кам'яніПотоки)

Стадніченко Ілля Аркадійович, 29.??.1909 р.н. (Михайлівка)

Саможний Мирон Онисимович 1.01.1906 р.н

Таранець Михайло Іванович 19.10.1908 р.н. (Опришки)

Військовослужбовців ЧА та ВМФ СРСР, загинувших при виконанні бойових завдань в часи Другої світової війни:

Головного старшини Глинського Миколи (Никифора) Миколайовича, 1911 р.н., старшини команди електриків підводного човна С 5., с.Кишеньки Полтавський обл.

Яценко Іван Григорович, офіцер, 1919 р.н. Нехворощанський р-н с Гуланивка?





Якщо ви маєте будь-яку інформацію, прохають зв'язатися з музеєм 0503552525 або 0933552525.