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Кременчук, Культура, Кременчуг

В кінці робочого дня: Григорій Сковорода не ставив оцінок та відмовився від м'яса

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 112

Кременчужани розпочали нову рубрику, де розповідають про особистостей з купюр

Команда Української інфографіки започаткувала нову рубрику «Обличчя на купюрах» й розпочала з філософа-містика та поета Григорія Сковороди.


У рубриці «Обличчя на купюрах» розповідають про особистостей, які зображені на грошах. Григорій Сковорода народився у селі Чорнухи Лубенського полку, що на Полтавщині, в козацькій родині. Точну дату народження світ дізнався лише через 200 років, коли дослідники знайшли в його листах згадку про святкування дня народження. Сковорода навчався добре, але вищої освіти так і не отримав.


Григорій Сковорода мав гарний голос, тому його взяли до Глухівської школи співу. Цікаво, що віщий сон змусив Сковороду відмовитися від м'яса. У присутності красивих дівчат Сковорода вів себе стримано, але Олені не зміг відмовити. Коли справа дійшла до вінчання і його запитали чи з доброї волі він вступає у шлюб - Сковорода втік з-під вінця. Прагнення до свободи переважило.


Нагадаємо, що над проєктом Українська Інфографіка працюють кременчужани: Олександр та Альона Семеняки й Тарас Ільїн.


[media=https://www.youtube.com/c/UkrainianInfographics]

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Автор: Альона Душенко Джерело відео: ArteFact - Українська Інфографіка
Теги: гроші Сковорода
компанія «Інтера Люкс»

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