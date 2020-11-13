Хокеїсти «Кременчука» переломили опір «Крижаних Вовків» у їх лігві

Сьогодні, 18:52 Переглядів: 411

Сьогодні, 14 листопада, хокеїсти «Кременчука» у Броварах перемогли «Крижаних Вовків». Кременчуцькій команді завдяки трьом шайбам в заключному періоді вдалося переомити опір «вовків» у їх лігві.





Напередодні гри ХК «Кременчук» підсилився власним вихованцем, клуб дозаявив 18-річного воротаря Данила Корнієнка, який народився та виріс у Кременчуці. Також «Кременчук» відзаявив нападників Андрія Леонова і Євгена Чемерілова. Андрій Леонов провів 5 матчів і набрав 1 (0+1) бал в плей-офф сезону 2019/20, в матчах чемпіонату УХЛ Паріматч поточного сезону на льоду не з'являвся. Євген Чемерілов зіграв 6 матчів в плей-офф минулого сезону, набравши 2 (1+1) очки при показнику корисності +2. У нинішньому сезоні форвард провів 1 матч, набраними очками не відзначився.





«Крижані Вовки» - «Кременчук» 2:6 (1:1; 1:2; 0:3)

Шайби: 0:1 Кисельов (Созонов, Григорян), 10.20. 0:2 Денискін (Волков, Савицький), 17:23. 1:2 Панков (Маландін), 19:53. 1:3 Грицьких (Толстушко, Пукс), 26:30. 2:3 Жигалов (Ємелін - 5х3), 28:23. 2:4 Савицький (Бойових, Гриценко), 49:08. 2:5 Пукс (Толстушко, Орлов), 57:28. 2:6 Созонов (Кисельов, Серанов - більш.), 59:30.

Крижані Вовки: Стельмах (Макаренко); Моксунен - Жигалов, Неверов (А) - Карпов, Сисоєв - Фроленко, Борисов -; Ємелін - Сурін - Панков (А), Маландін - Шапіро - Шабанов (К), Абаджян - Андрющенко - Черемнов, Найдьонов - Булах - Болотін.

Кременчук: Новицький (Гордюшин); Алексюк - Григорян, Хрішпенц - Бойових, Грицьких - Толстушко, Горлушко - Варава; Кисельов - Серанов - Созонов, Савицький - Волков - Тютченко, Пукс - Гриценко - Орлов, Коробов - Дубінін - Денискін.









В середині першого періоду рахунок в матчі відкрив Микола Кисельов. Капітан кременчужан переграв голкіпера суперника на п'ятаку. На останніх хвилинах періоду команди обмінялися шайбами ​​- спочатку Андрій Денискін подвоїв перевагу "містян", а потім Олександр Панков його скоротив знову.





На 27-й хвилині Владислав Грицьких прицільним кидком від синьої лінії зміцнив лідерство «Кременчука», після чого гості здобули два видалення поспіль. У форматі 5 на 3 в ворота В'ячеслава Новицького закинув захисник "вовків" Микита Жигалов.





Мінімальна перевага «Кременчука» зберігалася на табло до 50-ї хвилини, коли свою дебютну шайбу в сезоні закинув юний Тимофій Савицький. Після цього "Кременчук" довів рахунок до впевненого: ще по разу у воротах Андрія Стельмаха розписалися Олександр Пукс і Дмитро Созонов.





Завдяки перемозі «Кременчук» наздогнав у турнірній таблиці «Донбас» - обидва клуби мають по 14 очок, однак донеччани провели на одну гру менше.





18 листопада ХК «Кременчук» вдома прийме «Краматорськ». Початок матчу о 18.00, пряма трансляція - на сайті XSPORT.ua.