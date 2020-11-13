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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Ще 44 кременчужанина інфікувалися коронавірусом, один пацієнт помер

Сьогодні, 08:20 Переглядів: 1 205

 

Наймолодший хворий за минулу добу – трирічна дитина

14 листопада в Кременчуці зареєстрували 44 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу, один пацієнт помер.


За повідомленням пресслужби мерії Кременчука, інфікувалися 23 жінки віком від 23 до 69 років та 19 віком від 25 до 79 років. Також захворіла трирічна дитина та сімнадцятирічний підліток.


43 пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. Один - лікується в інфекційному шпиталі. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.


З початку пандемії у нашому місті:

  • всього зареєстровано 2135 випадків;
  • одужало 934;
  • померло 56.
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: kp40.ru
Теги: коронавірус коронавирус пациенты смерть от коронавируса
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