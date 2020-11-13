Ще 44 кременчужанина інфікувалися коронавірусом, один пацієнт помер

Сьогодні, 08:20 Переглядів: 1 205

14 листопада в Кременчуці зареєстрували 44 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу, один пацієнт помер.





За повідомленням пресслужби мерії Кременчука, інфікувалися 23 жінки віком від 23 до 69 років та 19 віком від 25 до 79 років. Також захворіла трирічна дитина та сімнадцятирічний підліток.



43 пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. Один - лікується в інфекційному шпиталі. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.





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