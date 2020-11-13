Ковід не зупиняється: за добу його діагностували у рекордної кількості українців

У країні захворіло +12 524 людини, на Полтавщині +473
Ковідний антирекорд: 12 524 нових випадки коронавірусної хвороби зафіксовано в Україні станом на 14 листопада, сповістило МОЗ. Зокрема, захворіли 474 дитини та 496 медпрацівників.
Також за останню добу:
- госпіталізовано – 1 525 осіб;
- летальних випадків – 191;
- одужало – 4 962 особи;
- здійснено тестувань за добу – 78 179 (зокрема методом ПЛР – 48 054, методом ІФА – 30 125).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 525 176 осіб;
- одужало – 238 811 осіб;
- летальних випадків – 9 508;
- проведено ПЛР-тестувань – 3 876 966.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 49 699 випадків;
- Вінницька область – 13 627 випадків;
- Волинська область – 18 433 випадки;
- Дніпропетровська область – 20 535 випадків;
- Донецька область – 16 632 випадки;
- Житомирська область – 21 597 випадків;
- Закарпатська область – 19 214 випадків;
- Запорізька область – 17 616 випадків;
- Івано-Франківська область – 27 417 випадків;
- Київська область – 23 801 випадок;
- Кіровоградська область – 3 572 випадки;
- Луганська область – 5 080 випадків;
- Львівська область – 36 561 випадок;
- Миколаївська область – 11 944 випадки;
- Одеська область – 32 090 випадків;
- Полтавська область – 14 800 випадків;
- Рівненська область – 24 579 випадків;
- Сумська область – 17 437 випадків;
- Тернопільська область – 23 330 випадків;
- Харківська область – 46 886 випадків;
- Херсонська область – 6 752 випадки;
- Хмельницька область – 22 450 випадків;
- Черкаська область – 12 315 випадків;
- Чернівецька область – 27 511 випадків;
- Чернігівська область – 11 298 випадків.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, за минулу добу на Полтавщині зареєстровано нових випадків – 473. Одужали 6442 (+197 за добу) жителі області, продовжують лікування 8062 людини, зокрема, 176 дітей.
Всього зареєстровано 295 летальних випадків, нових за добу – 8 (Полтава – 3; Зіньківський район – 2; Решетилівський район – 1; Лубенський район – 1; Кременчуцький район – 1).
Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):
- Полтава – 6925 (164 нові випадки),
- Кременчук – 2017 (87 нових випадків),
- Полтавський район – 640 (7 нових випадків),
- Миргород – 503 (29 нових випадків),
- Горішні Плавні – 476 (37 нових випадків),
- Лохвицький район – 337 (6 нових випадків),
- Лубни – 333 (2 нові випадки),
- Зіньківський район – 331,
- Котелевський район – 324,
- Диканський район – 224 (1 новий випадок),
- Глобинський район – 220 (2 нові випадки),
- Кременчуцький район – 208 (27 нових випадків),
- Новосанжарський район – 188 (5 нових випадків),
- Хорольський район – 173,
- Шишацький район – 168 (4 нові випадки),
- Решетилівський район – 167 (1 новий випадок),
- Великобагачанський район – 156 (14 нових випадків),
- Карлівський район – 156 (16 нових випадків),
- Кобеляцький район – 146 (3 нові випадки),
- Миргородський район – 123 (14 нових випадків),
- Гадяч – 117 (5 нових випадків),
- Пирятинський район – 116 (2 нові випадки),
- Чутівський район – 114 (9 нових випадків),
- Лубенський район – 111 (2 нові випадки),
- Машівський район – 104 (12 нових випадків),
- Гадяцький район – 88 (5 нових випадків),
- Гребінківський район – 86 (3 нові випадки),
- Козельщинський район – 82 (8 нових випадків),
- Семенівський район – 70,
- Чорнухинський район – 49 (4 нові випадки),
- Оржицький район – 48 (4 нові випадки).
Кількість активних випадків (людей, які продовжують лікування від коронавірусу):
- Великобагачанський – 123,
- Гадяч – 50,
- Гадяцький – 47,
- Глобинський – 110,
- Гребінківський – 24,
- Диканський – 59,
- Зіньківський – 155,
- Карлівський – 76,
- Кобеляцький – 59,
- Козельщинський – 39,
- Горішні Плавні – 232,
- Котелевський – 144,
- Кременчук – 1189,
- Кременчуцький – 132,
- Лохвицький – 73,
- Лубни – 147,
- Лубенський – 61,
- Машівський – 38,
- Миргород – 221,
- Миргородський – 48,
- Новосанжарський – 84,
- Оржицький – 15,
- Пирятинський – 64,
- Полтава – 4196,
- Полтавський – 423,
- Решетилівський – 49,
- Семенівський – 29,
- Хорольський – 26,
- Чорнухинський – 38,
- Чутівський – 61,
- Шишацький – 50.