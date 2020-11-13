Ковід не зупиняється: за добу його діагностували у рекордної кількості українців

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У країні захворіло +12 524 людини, на Полтавщині +473

Ковідний антирекорд: 12 524 нових випадки коронавірусної хвороби зафіксовано в Україні станом на 14 листопада, сповістило МОЗ. Зокрема, захворіли 474 дитини та 496 медпрацівників.





Також за останню добу:

госпіталізовано – 1 525 осіб;

летальних випадків – 191;

одужало – 4 962 особи;

здійснено тестувань за добу – 78 179 (зокрема методом ПЛР – 48 054, методом ІФА – 30 125).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 525 176 осіб;

одужало – 238 811 осіб;

летальних випадків – 9 508;

проведено ПЛР-тестувань – 3 876 966.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 49 699 випадків;

Вінницька область – 13 627 випадків;

Волинська область – 18 433 випадки;

Дніпропетровська область – 20 535 випадків;

Донецька область – 16 632 випадки;

Житомирська область – 21 597 випадків;

Закарпатська область – 19 214 випадків;

Запорізька область – 17 616 випадків;

Івано-Франківська область – 27 417 випадків;

Київська область – 23 801 випадок;

Кіровоградська область – 3 572 випадки;

Луганська область – 5 080 випадків;

Львівська область – 36 561 випадок;

Миколаївська область – 11 944 випадки;

Одеська область – 32 090 випадків;

Полтавська область – 14 800 випадків;

Рівненська область – 24 579 випадків;

Сумська область – 17 437 випадків;

Тернопільська область – 23 330 випадків;

Харківська область – 46 886 випадків;

Херсонська область – 6 752 випадки;

Хмельницька область – 22 450 випадків;

Черкаська область – 12 315 випадків;

Чернівецька область – 27 511 випадків;

Чернігівська область – 11 298 випадків.





За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, за минулу добу на Полтавщині зареєстровано нових випадків – 473. Одужали 6442 (+197 за добу) жителі області, продовжують лікування 8062 людини, зокрема, 176 дітей.



Всього зареєстровано 295 летальних випадків, нових за добу – 8 (Полтава – 3; Зіньківський район – 2; Решетилівський район – 1; Лубенський район – 1; Кременчуцький район – 1).



Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):

Полтава – 6925 (164 нові випадки),

Кременчук – 2017 (87 нових випадків),

Полтавський район – 640 (7 нових випадків),

Миргород – 503 (29 нових випадків),

Горішні Плавні – 476 (37 нових випадків),

Лохвицький район – 337 (6 нових випадків),

Лубни – 333 (2 нові випадки),

Зіньківський район – 331,

Котелевський район – 324,

Диканський район – 224 (1 новий випадок),

Глобинський район – 220 (2 нові випадки),

Кременчуцький район – 208 (27 нових випадків),

Новосанжарський район – 188 (5 нових випадків),

Хорольський район – 173,

Шишацький район – 168 (4 нові випадки),

Решетилівський район – 167 (1 новий випадок),

Великобагачанський район – 156 (14 нових випадків),

Карлівський район – 156 (16 нових випадків),

Кобеляцький район – 146 (3 нові випадки),

Миргородський район – 123 (14 нових випадків),

Гадяч – 117 (5 нових випадків),

Пирятинський район – 116 (2 нові випадки),

Чутівський район – 114 (9 нових випадків),

Лубенський район – 111 (2 нові випадки),

Машівський район – 104 (12 нових випадків),

Гадяцький район – 88 (5 нових випадків),

Гребінківський район – 86 (3 нові випадки),

Козельщинський район – 82 (8 нових випадків),

Семенівський район – 70,

Чорнухинський район – 49 (4 нові випадки),

Оржицький район – 48 (4 нові випадки).

Кількість активних випадків (людей, які продовжують лікування від коронавірусу):