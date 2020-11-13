Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 13.11.2020 12:00
Підтверджені:
Україна512652
Кременчук2025
Хворі:
Україна269486
Кременчук1048
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Україна233849
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Ковід не зупиняється: за добу його діагностували у рекордної кількості українців

Сьогодні, 10:30 Переглядів: 904

 

У країні захворіло +12 524 людини, на Полтавщині +473

Ковідний антирекорд: 12 524 нових випадки коронавірусної хвороби зафіксовано в Україні станом на 14 листопада, сповістило МОЗ. Зокрема, захворіли 474 дитини та 496 медпрацівників.


Також за останню добу:

  • госпіталізовано – 1 525 осіб;
  • летальних випадків – 191;
  • одужало – 4 962 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 78 179 (зокрема методом ПЛР – 48 054, методом ІФА – 30 125).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 525 176 осіб;
  • одужало – 238 811 осіб;
  • летальних випадків – 9 508;
  • проведено ПЛР-тестувань – 3 876 966.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 49 699 випадків;
  • Вінницька область – 13 627 випадків;
  • Волинська область – 18 433 випадки;
  • Дніпропетровська область – 20 535 випадків;
  • Донецька область – 16 632 випадки;
  • Житомирська область – 21 597 випадків;
  • Закарпатська область – 19 214 випадків;
  • Запорізька область – 17 616 випадків;
  • Івано-Франківська область – 27 417 випадків;
  • Київська область – 23 801 випадок;
  • Кіровоградська область – 3 572 випадки;
  • Луганська область – 5 080 випадків;
  • Львівська область – 36 561 випадок;
  • Миколаївська область – 11 944 випадки;
  • Одеська область – 32 090 випадків;
  • Полтавська область – 14 800 випадків;
  • Рівненська область – 24 579 випадків;
  • Сумська область – 17 437 випадків;
  • Тернопільська область – 23 330 випадків;
  • Харківська область – 46 886 випадків;
  • Херсонська область – 6 752 випадки;
  • Хмельницька область – 22 450 випадків;
  • Черкаська область – 12 315 випадків;
  • Чернівецька область – 27 511 випадків;
  • Чернігівська область – 11 298 випадків.


 

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, за минулу добу на Полтавщині зареєстровано нових випадків – 473. Одужали 6442 (+197 за добу) жителі області, продовжують лікування 8062 людини, зокрема, 176 дітей.


Всього зареєстровано 295 летальних випадків, нових за добу – 8 (Полтава – 3; Зіньківський район – 2; Решетилівський район – 1; Лубенський район – 1; Кременчуцький район – 1).


Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):

  • Полтава – 6925 (164 нові випадки),
  • Кременчук – 2017 (87 нових випадків),
  • Полтавський район – 640 (7 нових випадків),
  • Миргород – 503 (29 нових випадків),
  • Горішні Плавні – 476 (37 нових випадків),
  • Лохвицький район – 337 (6 нових випадків),
  • Лубни – 333 (2 нові випадки),
  • Зіньківський район – 331,
  • Котелевський район – 324,
  • Диканський район – 224 (1 новий випадок),
  • Глобинський район – 220 (2 нові випадки),
  • Кременчуцький район – 208 (27 нових випадків),
  • Новосанжарський район – 188 (5 нових випадків),
  • Хорольський район – 173,
  • Шишацький район – 168 (4 нові випадки),
  • Решетилівський район – 167 (1 новий випадок),
  • Великобагачанський район – 156 (14 нових випадків),
  • Карлівський район – 156 (16 нових випадків),
  • Кобеляцький район – 146 (3 нові випадки),
  • Миргородський район – 123 (14 нових випадків),
  • Гадяч – 117 (5 нових випадків),
  • Пирятинський район – 116 (2 нові випадки),
  • Чутівський район – 114 (9 нових випадків),
  • Лубенський район – 111 (2 нові випадки),
  • Машівський район – 104 (12 нових випадків),
  • Гадяцький район – 88 (5 нових випадків),
  • Гребінківський район – 86 (3 нові випадки),
  • Козельщинський район – 82 (8 нових випадків),
  • Семенівський район – 70,
  • Чорнухинський район – 49 (4 нові випадки),
  • Оржицький район – 48 (4 нові випадки).

Кількість активних випадків (людей, які продовжують лікування від коронавірусу):

  • Великобагачанський – 123,
  • Гадяч – 50,
  • Гадяцький – 47,
  • Глобинський – 110,
  • Гребінківський – 24,
  • Диканський – 59,
  • Зіньківський – 155,
  • Карлівський – 76,
  • Кобеляцький – 59,
  • Козельщинський – 39,
  • Горішні Плавні – 232,
  • Котелевський – 144,
  • Кременчук – 1189,
  • Кременчуцький – 132,
  • Лохвицький – 73,
  • Лубни – 147,
  • Лубенський – 61,
  • Машівський – 38,
  • Миргород – 221,
  • Миргородський – 48,
  • Новосанжарський – 84,
  • Оржицький – 15,
  • Пирятинський – 64,
  • Полтава – 4196,
  • Полтавський – 423,
  • Решетилівський – 49,
  • Семенівський – 29,
  • Хорольський – 26,
  • Чорнухинський – 38,
  • Чутівський – 61,
  • Шишацький – 50.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
компанія «Інтера Люкс»
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