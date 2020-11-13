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Кременчук, Полтавщина

У Миргороді тонни каналізаційних відходів можуть потрапити до річки

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 624

Очисні споруди міськводоканалу потребують невідкладного капремонту

У Миргороді тонни каналізаційних відходів можуть потрапити до річки Хорол через зношеність обладнання. Про це поінформували в пресслужбі миргородської міськради.


Місцева очисна станція «Миргородводоканалу», яка щодня фільтрує тисячі кубометрів стічних вод, потребує негайної модернізації. За словами директора комунального закладу Олега Говорухи, очисні споруди належним чином не ремонтували десятиріччями і екологічна катастрофа - питання часу.


Тож нині ведеться активна робота по підготовці до проєктування та реконструкції цього об'єкту в цілому. Якщо вдасться залучити кошти міжнародних проєктів і грантів, адже для міського бюджету, за розрахунками, це сума занадто велика, то реконструкція очисних споруд зможе розпочатися уже навесні. 


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Автор: Руслана Горгола
Теги: Миргород канализация
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