Кременчуцькі патрульні знайшли 6-річну дівчинку, яка не повернулася вчасно зі школи

Сьогодні, 09:31 Переглядів: 1 072

Патрульні знайшли 6-річну дівчинку, яка не повернулася вчасно зі школи. Як повідомляє патрульна поліція Кременнчука, це сталося 13 листопада вдень.





До правоохоронців за допомогою звернулася містянка, яка повідомила, що її донька вийшла зі школи, але додому так і не дійшла. Поліцейські почали спілкуватися з людьми на зупинках та шукати дитину поблизу дому та школи. І знайшли, менш як за 30 хвилин.





Маленька розповіла, що просто хотіла трохи погратися на дитячому майданчику. Школярку повернули додому стурбованій мамі.