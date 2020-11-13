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Кременчуцькі патрульні знайшли 6-річну дівчинку, яка не повернулася вчасно зі школи

Сьогодні, 09:31 Переглядів: 1 072

 

Малеча просто хотіла погуляти на майданчику

Патрульні знайшли 6-річну дівчинку, яка не повернулася вчасно зі школи. Як повідомляє патрульна поліція Кременнчука, це сталося 13 листопада вдень. 


До правоохоронців за допомогою звернулася містянка, яка повідомила, що її донька вийшла зі школи, але додому так і не дійшла. Поліцейські почали спілкуватися з людьми на зупинках та шукати дитину поблизу дому та школи. І знайшли, менш як за 30 хвилин.


Маленька розповіла, що просто хотіла трохи погратися на дитячому майданчику. Школярку повернули додому стурбованій мамі.

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: розшук дитина
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