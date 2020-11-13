Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

13 листопада у Кременчуці зареєстрували +66 нових випадків COVID-19, одна людина померла

Сьогодні, 09:05 Переглядів: 950

 

За добу одужало 11 осіб

У п'ятницю, 13 листопада, в Кременчуці зареєстрували 66 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. За даними мерії Кременчука, інфікувалися 35 жінок віком від 25 до 82 років та 26 чоловіків віком від 18 до 74 років. Також захворіло п'ятеро дітей віком від 1 року 4 місяців до 15 років.


56 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, 10 - лікуються в інфекційних шпиталях. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.


Одужало одинадцять осіб. На жаль, один пацієнт помер.


Всього у місті зафіксували 2091 випадок коронавірусної хвороби, одужало 934, померло 55.


За показниками захворюваності на коронавірус Кременчук «наздогнав» червону зону
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: dzerkalo.media
Теги: коронавірус коронавирус смерть от коронавируса пациенты
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