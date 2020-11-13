На выходных в Кременчуге возможен дождь, в понедельник – мокрый снег

Сьогодні, 08:24 Переглядів: 129

Дыхание зимы уже чувствуется в Кременчуге: в воскресенье могут ударить заморозки, а в понедельник в городе ожидается снег с дождём.





Gismeteo прогнозирует, что вечером в воскресенье, 15 ноября, пойдёт достаточно сильный дождь, который на утро понедельника, 16 ноября, перерастёт в мокрый снег. Температурные показатели в выходные будут колебаться в пределах +1...+8°С.





Sinoptik солидарен с «коллегой» и обещает осадки в ночь с воскресенья на понедельник: дождь постепенно сменится мокрым снегом, но к утру рабочего дня прекратится. Столбики термометров покажут от +1°С до +7°С.





А вот прогноз Ventusky отличается: этот погодный портал не сообщает об осадках в ближайшие дни, зато предупреждает о возможных заморозках утром в воскресенье, 15 ноября, – температура может упасть до -2°С. В целом температурный режим на уикенд составит от минимальных +1°С до максимальных +5°С.