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Кременчук

На выходных в Кременчуге возможен дождь, в понедельник – мокрый снег

Сьогодні, 08:24 Переглядів: 129

 

В воскресенье могут ударить заморозки

Дыхание зимы уже чувствуется в Кременчуге: в воскресенье могут ударить заморозки, а в понедельник в городе ожидается снег с дождём.


 

Gismeteo прогнозирует, что вечером в воскресенье, 15 ноября, пойдёт достаточно сильный дождь, который на утро понедельника, 16 ноября, перерастёт в мокрый снег. Температурные показатели в выходные будут колебаться в пределах +1...+8°С.


 

Sinoptik солидарен с «коллегой» и обещает осадки в ночь с воскресенья на понедельник: дождь постепенно сменится мокрым снегом, но к утру рабочего дня прекратится. Столбики термометров покажут от +1°С до +7°С.


 

А вот прогноз Ventusky отличается: этот погодный портал не сообщает об осадках в ближайшие дни, зато предупреждает о возможных заморозках утром в воскресенье, 15 ноября, – температура может упасть до -2°С. В целом температурный режим на уикенд составит от минимальных +1°С до максимальных +5°С.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: moika78.ru
Теги: погода прогноз снег дождь заморозки
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