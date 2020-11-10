Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 10.11.2020 20:00
Підтверджені:
Україна479197
Кременчук1896
Хворі:
Україна255784
Кременчук1022
Одужало:
Україна214657
Кременчук823
Померло:
Україна8756
Кременчук51
Кременчук, Спорт, Кременчуг

«Кремінь» гратиме вдома під час карантину вихідного дня

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 174

 

Матч відбудеться без глядачів

15 листопада футбольний клуб «Кремінь» наступний домашній матч зіграє вдома на стадіоні «Кремінь-Арена», попри перебування у «червоній зоні». Підопічні Олександра Головка прийматимуть херсонський «Кристал». Матч розпочнеться о 13.00 без глядачів.


Нагадаємо, що уряд запровадив в Україні карантин вихідного дня. Тепер на вихідних не працюватимуть ресторани, бари, кафе, торгові центри та кінотеатри. Разом із тим скасовано адаптивний карантин, тобто розподіл на зони.Таке рішення ухвалили на засіданні Кабміну у середу. Проте змагання УПЛ та ПФЛ у вихідні проводити дозволено. Про це повідомив на власній сторінці у ФБ президент УАФ Андрій Павелко.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь карантин коронавірус
компанія «Інтера Люкс»

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх