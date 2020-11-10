«Кремінь» гратиме вдома під час карантину вихідного дня

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 174

15 листопада футбольний клуб «Кремінь» наступний домашній матч зіграє вдома на стадіоні «Кремінь-Арена», попри перебування у «червоній зоні». Підопічні Олександра Головка прийматимуть херсонський «Кристал». Матч розпочнеться о 13.00 без глядачів.





Нагадаємо, що уряд запровадив в Україні карантин вихідного дня. Тепер на вихідних не працюватимуть ресторани, бари, кафе, торгові центри та кінотеатри. Разом із тим скасовано адаптивний карантин, тобто розподіл на зони.Таке рішення ухвалили на засіданні Кабміну у середу. Проте змагання УПЛ та ПФЛ у вихідні проводити дозволено. Про це повідомив на власній сторінці у ФБ президент УАФ Андрій Павелко.