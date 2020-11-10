До складу правління Полтавський ГЗК увійшла директорка з управління персоналом Ганна Адом

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У жовтні до складу Правління ПрАТ «Полтавський ГЗК» увійшла директорка з управління персоналом і побуту Ганна Адом, таке рішення прийняла наглядова рада підприємства 16 жовтня.





Ганна Адом має більше 17 років досвіду роботи на керівних посадах у сфері управління персоналом у великих промислових підприємствах.





- Зважаючи на стратегічну важливість планування та розвитку персоналу для операційної діяльності підприємства, його фінансових показників, ми запропонували Наглядовій раді Полтавського ГЗК включити до складу Правління HR-директорку Ганну Адом. Ми раді, що наша ініціатива була підтримана. Як виконавчий директор Ferrexpo, я можу бути впевненим, що питання персоналу будуть розглянуті Правлінням при прийнятті стратегічних рішень, – прокоментував зміни у Правлінні ПГЗК виконавчий директор Ferrexpo Джим Норт.





Говорячи про стратегічне значення управління персоналом, Ганна Адом зазначила:

- Сьогодні найбільш багатообіцяючим і часто непередбачуваним фактором успіху бізнесу є не технологія, а людина. Будь-яка успішна стратегія чи тактика включає в себе елементи, пов’язані з людиною: які потрібні знання та навички. Що таке талант чи інновація, що буде ціннісною пропозицією для кращих на ринку, як щастя працівника подвоює продуктивність. Навіть на виробничих майданчиках та людина. Яка натискає на кнопку, запускає двигун, відстежує показники чи стоїть біля конвеєра, може бути або частиною успіху компанії, або причиною травми, аварії чи краху всього бізнесу. Лише перевівши управління персоналом у стратегічну категорію, компанія може бути успішною в світі. І ми такі.